Почему женщины стремятся выглядеть лучше, а мужчины — быть смешнее?

Что бы вы выбрали: быть красивым, но с невзрачным партнером, или быть непривлекательным самому, но встречаться с красоткой? Вероятно, ответ зависит от вашего пола.

© НаукаТВ

Опрос более 1200 взрослых гетеросексуальных американцев показал, что когда приходиться выбрать между тем, чтобы обладать каким-то качеством самому или чтобы им обладал партнер, предпочтения мужчин и женщин резко расходятся.

«Мужчины легко пожертвуют собственной привлекательностью, чтобы иметь красивую партнершу, а женщины — с точностью до наоборот», — говорит Билл фон Хиппель из австралийской консалтинговой компании Research with Impact.

Результаты исследования опубликованы в журнале Evolution and Human Behavior. Его участникам предложили оценить шесть качеств — богатство, красота, амбициозность, чувство юмора, интеллект и доброта — и выбрать, предпочли бы они обладать этим качеством сами или чтобы им обладал их партнер, а также указать, насколько большую разницу со своей второй половинкой они готовы терпеть. «Например, можно быть страшным как атомная война, но встречаться только с супермоделями», — поясняет фон Хиппель.

Вынужденный выбор

В отличие от предыдущих аналогичных исследований, в этом опрошенных ставили перед выбором. Оказалось, мнения полов наиболее сильно расходятся в вопросах внешности и наиболее схожи в вопросах доброты — и мужчины, и женщины хотели встречаться с кем-то, чей уровень доброты был бы сравним с их собственным.

В целом, женщины, как правило, хотят сами быть привлекательными и умными и встречаться с мужчинами, которые богаче их, смешнее и амбициознее. В то же время мужчины в основном предпочитают быть богатыми и встречаться с женщинами, которые выглядят привлекательнее.

В среднем слабый пол оценивает важность собственной красоты в 7,01 балла из 11, а сильный — в 4,77 балла. Желание мужчин быть смешными составляет 7,08 балла, а женщин — 5,81.

(Оценка ниже 6 баллов здесь означает, что человек предпочел бы, чтобы этим качеством обладал его партнер, а не он сам).

По словам фон Хиппеля, ответы отдельных индивидов различались — то, что верно для одного мужчины или женщины, не верно для остальных, — но в среднем результаты оказались весьма последовательными.

«Эффекты значительные», — подчеркивает он.

Принудительный выбор был интересным способом выявить глубинные предпочтения, заметила профессор Лиза Уэллинг из Оклендского университета в Рочестере, Мичиган. Однако искусственно сконструированная дилемма вряд ли имеет отношение к реальным отношениям; к тому же в опросе не уточнялось, идет ли речь о краткосрочных или долгосрочных партнерах, «а это различие часто имеет значение», добавила она.

Результаты ожидаемы

Результаты в общем не удивительны, но принуждение людей к выбору могло сделать их более выпуклыми, согласился профессор Стив Стюарт-Уильямс из Ноттингемского университета в Семеньихе, Малайзия. По его мнению, ранее, возможно, «недооценивался масштаб гендерных различий в предпочтениях при выборе партнера из-за способов, которыми их измеряли». Например, предыдущие исследования могли не учитывать должным образом, что люди могут мечтать о каком-то качестве для себя просто из соображений, что оно поможет им «завоевать» партнера с этой чертой.

Результаты имеют смысл с эволюционной точки зрения, убежден фон Хиппель. Женщины, несущие большее биологическое бремя воспитания детей, нуждаются в уверенности, что потенциальный партнер будет обладать ресурсами для заботы о потомстве, в то время как эволюционное давление на мужчин в большей степени сфокусировано на выборе фертильной, здоровой спутницы.

Исследование может демонстрировать отпечатки эволюции в современной популяции, но поскольку опрос основан только на самоотчетах американцев, неясно, можно ли обобщать его результаты на всех, прокомментировал Стюарт-Уильямс.