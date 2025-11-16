Психолог рассказал, как распознать выгорание от работы

Организм буквально переходит в спящий режим. Психолог Ирина Бенетт рассказала о признаках выгорания от работы. По словам эксперта, всё начинается с потери интереса к привычным делам, апатии, усталости даже после сна и на выходных.

«Выгорание – это накопившийся очень большой объём усталости. Когда мы долго не отдыхаем, у нас нет положительной мотивации и наступает серьёзное истощение и снижение энергии. Это уже не просто усталость, а состояние, при котором внутренние ресурсы исчерпаны», — объяснила психолог.

Бенетт подчеркнула, что справиться с выгоранием можно, соблюдая баланс работы и отдыха. Кроме того, важно найти дело, которое будет помогать эмоционально переключаться и расслабляться.