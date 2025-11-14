Психолог назвала причины внезапной усталости и нежелания общаться

Такие сигналы могут быть не просто следствием сезонной хандры, а указывать на перегрузку нервной системы. Об этом рассказала в беседе с NEWS.ru психолог, кандидат экономических наук Милана Орехова.

По словам эксперта, когда у человека «вдруг» пропадают силы и желание коммуницировать при внешне благополучной ситуации, это может указывать на перенасыщение информацией, делами и постоянными уведомлениями.

«В этот момент нервной системе требуется перезагрузка», — подчеркнула Орехова.

Специалист рекомендует не бороться с этим состоянием, а дать себе отдых. Ключевые шаги для восстановления — обеспечить себе тишину, цифровой детокс и время без разговоров. Также важно качественно питаться, соблюдать режим сна, больше бывать на свежем воздухе и увеличить контакт с дневным светом.