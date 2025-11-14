Почему не стоит интересоваться прошлыми отношениями партнера

Эти знания могут разрушить отношения.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

«Часто нужно остановиться на поверхностных знаниях каких-то процессов. Потому что любое знание меняет нашу личность. Нельзя загружать в себя негативную информацию и думать, что личность от этого не изменится. Любое знание чуть более чем поверхностное меняет нашу личность. В отношениях классический пример. Она у него спрашивает: «Расскажи о своих бывших». Она спрашивает вопросы, пытается понять суть, узнаёт, как они жили, кто захотел расстаться. Потом начинаются претензии. Эти знания принесут девушке печали, она будет разрушать отношения. Для того чтобы понять суть, надо понять, какой твой партнёр конкретно, не нужно понимать, что у него там было в интимных отношениях с предыдущими партнёршами. Очень многие мужчины и женщины эту информацию вытягивают любыми способами, она влияет на их личность, на их отношения, потом они уже ничего не смогут с этим сделать. Это нельзя развидеть или забыть».

