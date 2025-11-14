Выяснилось, как работает обмен красоты на статус в браке

Обмен красоты на статус давно изучается в контексте выбора брачного партнера. Считается, что этот процесс носит явный гендерный характер: мужчины отдают приоритет внешней привлекательности, а женщины — ресурсам партнера. В массовой культуре этот стереотип воплощен в образе «жены-трофея» — невесты, которая отправляется под венец, чтобы обменять свою красоту на богатства жениха.

Это явление стало предметом исследования Школы менеджмента Университета Бата, результаты которого опубликованы в Economics & Human Biology. Оказалось, взаимосвязь внешней привлекательность с доходами супруга сохраняется и в браке, хотя и обрастает любопытными нюансами.

«Наше исследование показывает, что свадьба не фиксирует эту сделку раз и навсегда. Она продолжается в браке, и в процессе участвуют оба партнера. Если доля доходов жены увеличивается, ее муж худеет. Когда больше зарабатывает муж — стройнеет она. Обмен красоты на статус продолжается, но эволюционирует и становится взаимным», — объясняет экономист Йоанна Сырда, автор исследования.

В работе проанализированы 20-летние данные о динамике доходов более 3700 американских работающих пар. Ученые сопоставили долю заработка жены в общем бюджете семьи с изменениями индекса массы тела (ИМТ) и физической активностью супругов в период с 1999 по 2019 год. Выяснилось, что при росте дохода одного из партнеров второй не только становился стройнее, но и начинал больше заниматься спортом.

«Люди реагируют на изменение доходов не только финансово, но и физически, интуитивно меняя себя для сохранения баланса и привлекательности в отношениях. Изначально односторонний гендерный обмен превращается во взаимный процесс регулирования, который отчасти поддерживается за счет сознательного изменения фитнес-привычек. Эти эффекты симметричны и статистически значимы — они работают для обоих полов, — говорит исследовательница. — Существенные изменения в статусе одного из супругов могут дестабилизировать отношения, если пара не сумеет к ним адаптироваться. В этом смысле брак можно рассматривать как повторяющуюся игру, на каждом этапе которой партнеры решают: сохранить союз или расстаться»

Вопрос осознанности такой перестройки остался за рамками изучения, подчеркивает Сырда.

По ее словам, идея исследования возникла на фоне роста числа домохозяйств, где жены зарабатывают столько же или больше мужей. Эта тенденция, в свою очередь, породила изменения в культурных ожиданиях относительно внешности партнеров.