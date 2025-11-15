Психолог рассказала, как себя вести во время конфликта на работе

Не стоит занимать позицию жертвы.

Это делает человека уязвимым. Его легко «забить» морально.

Даже если коллеги поддержат словами, реальной помощи не последует. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.