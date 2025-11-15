Психолог рассказала, как себя вести во время конфликта на работе

Психолог дала рекомендации по поведению во время конфликта на работе
Не стоит занимать позицию жертвы.
Это делает человека уязвимым. Его легко «забить» морально.
Даже если коллеги поддержат словами, реальной помощи не последует. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.
«Самая частая ошибка при возникновении конфликта — человек становится жертвой. То есть он ощущает себя жертвой, несправедливо обиженной. У него что-то несправедливо отбирают, как-то несправедливо его оценивают. Он чувствует себя хуже. Когда человек не может разобраться внутри в своих чувствах, то он выпадает в жертву. Он чувствует себя бедненьким, несчастненьким, и за него кто-то должен заступиться. В рабочих коллективах действует закон стаи. Если ты жертва, то даже если на словах кто-то тебе посочувствует, то на самом деле никто не будет помогать. Если ты стал жертвой, если ты стал слабым, то тебя забьют. Если ты находишься в конфликте, то ни в коем случае нельзя занимать в осознании жертвенную позицию».