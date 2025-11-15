Психолог дала рекомендации по поведению во время конфликта на работе

Говорит Москваиещё 1

Не стоит занимать позицию жертвы.

Психолог рассказала, как себя вести во время конфликта на работе
© РИА Новости

Это делает человека уязвимым. Его легко «забить» морально.

Даже если коллеги поддержат словами, реальной помощи не последует. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Самая частая ошибка при возникновении конфликта — человек становится жертвой. То есть он ощущает себя жертвой, несправедливо обиженной. У него что-то несправедливо отбирают, как-то несправедливо его оценивают. Он чувствует себя хуже. Когда человек не может разобраться внутри в своих чувствах, то он выпадает в жертву. Он чувствует себя бедненьким, несчастненьким, и за него кто-то должен заступиться. В рабочих коллективах действует закон стаи. Если ты жертва, то даже если на словах кто-то тебе посочувствует, то на самом деле никто не будет помогать. Если ты стал жертвой, если ты стал слабым, то тебя забьют. Если ты находишься в конфликте, то ни в коем случае нельзя занимать в осознании жертвенную позицию».
1