Психолог перечислила три стратегии борьбы с зависимостью от курения

Доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы, заведующая кафедрой клинической психологии ИКПСР Вера Никишина объяснила в беседе с RT, как бороться с зависимостью от курения.

Психолог объяснила, что курящий обращается за изменением, стабилизацией или активацией своего состояния к химическому веществу.

«Более заманчиво это делать с помощью вещества, не прикладывая каких-то осознанных произвольных усилий к стабилизации своего состояния. По факту регулярной практики использования возникает патологический гомеостаз, и это вещество через привычку, ритуал, действие становится неотъемлемой или существенной частью жизни», — отметила собеседница RT.

Говоря о способах ухода от зависимости, эксперт подчеркнула, что есть стратегии замены, когда меняется способ подачи этого вещества.

«Например, никотина, и курение заменяется пластырем никотина. Вторая стратегия — стратегия контроля доз, когда человек целенаправленно, стремясь уйти от этой зависимости, регулирует частоту, количество и концентрацию поступающего вещества», — добавила специалист.

Наконец, по её словам, стратегия, в которой используются психотерапевтические способы и способы саморегуляции.

«Основным механизмом этой стратегии является по факту волевое усилие. К сожалению, сейчас с этим большой дефицит», — заключила Никишина.

Ранее россиян предупредили, какое наказание может ждать за частые перекуры на работе.