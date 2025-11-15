Эксперты рассказали, как не развестись и сохранить семью

Уважение, безусловное принятие друг друга и разговоры на языке любви помогут парам осознать ценность брака, создать и сохранить семью. Об этом «Парламентской газете» рассказали представители династии психологов.

© Парламентская газета

Не могут договориться

По данным ВЦИОМ, чаще всего развестись россиян вынуждают финансовые проблемы. Об этом сообщили 27 процентов опрошенных. На втором месте — недопонимание, оно стало причиной развода у 26 процентов респондентов.

Институт семьи сейчас переживает системный кризис отношений, сказала нашему изданию Олеся Бережная, представитель второго поколения династии психологов:

«Во-первых, молодые люди, вступая в брак, насмотрелись на негативный опыт родителей. Ссоры и молчаливое противостояние формируют установку, что семья — это тяжкое бремя, а не ресурс. Отсутствие примера здорового преодоления конфликтов приводит к программе "бежать" вместо "искать решение"».

Еще одна причина — осознанный выбор в пользу одиночества. Из-за этого формируется целая экономика одиноких.

«Традиционная модель семьи больше не отвечает запросам современного человека», — отметила Бережная.

Заключение брака, шикарная свадьба и даже дети не могут больше удерживать молодых людей вместе, и они разводятся.

«Исследования говорят, что более 45 процентов браков распадаются из-за финансов, измен или бытовых проблем. Но, по сути, это лишь симптомы. Корень — в охлаждении чувств и эмоциональной пустоте», — сказал муж Олеси Бережной, практикующий психолог Дмитрий Чернышев.

Эксперт уверен, «когда между партнерами есть настоящая связь, доверие и любовь, они способны сообща преодолевать любые кризисы. Но когда этой основы нет, любая мелочь становится поводом для разрыва».

Запрос на счастье

Способность вместе строить жизнь современными людьми почти утеряна. Специалистам приходится начинать с азов, чтобы помочь сохранить семью и выстроить здоровые отношения.

«Фундамент прочных отношений — это уважение к себе. Когда я сам себя ценю, понимаю свои границы и потребности, я способен уважать и ценить партнера. Брак из позиции внутренней целостности — союз самодостаточных личностей. Брак из отчаяния или социального давления — сделка, обреченная на провал», — пояснил Дмитрий Чернышев.

При этом растет интерес к ментальному здоровью, для достижения которого нужна семья.

«Люди начинают осознавать, что основа прочных отношений — в способности выстраивать диалог и сохранять эмоциональную близость. Возможно, именно этот запрос на осознанные отношения станет основой для новой семейной парадигмы. Семья — это возможность вместе строить жизнь», — уверена Олеся Бережная.

Пока же в общении с парами по вопросам сохранения семьи экспертам помогают опоры на глобальные принципы и задачи.

«Важно увидеть масштабные задачи: культура отношений с собой, между мужчиной и женщиной, между поколениями, на работе и в стране в целом. Пока эти задачи не осознаны, статистика разводов будет лишь следствием более глубокого кризиса — кризиса человеческой близости», — выделил главное Дмитрий Чернышев.

Заложники незрелости

Самостоятельно работать над собой, достраивать в своей личности недостающие этажи — это вызов, преодолеть который удается далеко не каждому человеку. По этой причине часто в браке оказываются люди, которые не готовы нести ответственность не то что за детей, но даже за самих себя. В таких семьях скандалы и войны — это печальная обыденность, самый простой и доступный выход из которой — развод.

«К сожалению, при разводе родителей дети часто становятся самой уязвимой стороной. Они оказываются между двумя любимыми людьми, и этот разрыв переживается как глубокий стресс. Последствия для ребенка полностью зависят от поведения родителей», — уверен представитель третьего поколения династии, психолог Данил Бережной.

В семье с нездоровой обстановкой ребенку неоткуда взять положительный пример, он не получает достаточно любви, не знакомится с программами действий, из которых может сформироваться будущий успех как в личной, так и в деловой, общественной жизни.

«Если родители начинают видеть в ребенке "виновника" своих обид или перекладывают на него эмоциональную тяжесть развода, это формирует у ребенка разрушительное чувство вины. Он может прийти к выводу, что это он причина несчастья родителей, и такая установка способна программировать его на неудачи и даже причинение себе вреда в будущем», — предупредил Данил Бережной.

Выйти из этого замкнутого круга родового несчастья могут родители, если все же осознают ответственность за жизнь своего ребенка и найдут в себе силы с достоинством пройти через развод.

«Переставая быть супругами, родители не перестают быть родителями. Если взрослые сохраняют адекватные отношения и выстраивают четкие границы, ребенку гораздо легче адаптироваться. Честный, соответствующий возрасту разговор о причинах развода может стать для ребенка важным уроком: он учится понимать, что важно для отношений между мужчиной и женщиной и как строить счастливую жизнь, даже когда обстоятельства меняются», — посоветовал Данил Бережной.

Перенять опыт династии

Практические советы о том, как сохранить счастливые отношения в семье, дал еще один представитель третьего поколения династии, психолог Александр Бережной. По его мнению, перенять опыт семей, сохраняющих долгосрочные отношения, возможно — это вопрос ценностного выбора и осознанной работы.

«Основной секрет таких союзов в том, что партнеры научились "говорить на языке любви" друг друга, понимая, как именно каждый из них чувствует заботу и поддержку», — сказал эксперт.

Помимо страсти и эмоций, важны глубинные основы: уважение, признание ценности друг друга и безусловное принятие.

«Крепкие отношения держатся на любви, проявляющейся на всех уровнях: это и физическое влечение, и духовная близость, и совместный рост, и общие цели», — перечислил психолог.

По его словам, не менее важна четкая договоренность о том, как устроен быт, распределены роли и решаются конфликты.