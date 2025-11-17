Психолог объяснила, почему возникает дофаминовая яма после путешествия
Это связано с перенасыщением эмоциями. Клинический психолог Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Анита Рой объяснила, с чем связана депрессия, которая часто появляется после путешествий.
По словам эксперта, в поездках у людей нарушаются циркадные ритмы, происходит перенасыщение впечатлениями, появляется общая физическая усталость от постоянных перемещений и, как следствие, начинается дофаминовая яма.
Одним из основных психологических факторов возникновения депрессии после отпуска является «эффект контраста». У человека возникает ощущение, что его жизнь делится на два полярных кластера: интересные и приятные, но краткосрочные дни отпуска и «серые», тяжёлые будни. На самом деле, привыкая к определённому распорядку дня и задачам в рабочее время, мы можем замечать в них и приятные стороны, — сказала психолог.