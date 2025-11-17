Психолог объяснила, почему возникает дофаминовая яма после путешествия

Это связано с перенасыщением эмоциями. Клинический психолог Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Анита Рой объяснила, с чем связана депрессия, которая часто появляется после путешествий.

По словам эксперта, в поездках у людей нарушаются циркадные ритмы, происходит перенасыщение впечатлениями, появляется общая физическая усталость от постоянных перемещений и, как следствие, начинается дофаминовая яма.