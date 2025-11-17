Психолог подчеркнул важность проживания эмоций

В противном случае за ними последуют искажённые мысли.

Люди, не умеющие контролировать свои эмоции, часто сталкиваются с психосоматическими проблемами. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Чувство — это то, что дано природой. Это нельзя выключить. Эмоции — это наш светофор, который указывает нам, что с нами сейчас происходит. Эмоция — это полносистемный психический процесс. Когда у нас возникает какая-то эмоция, вслед за этой эмоцией у нас появляются какие-то мысли. Вслед за мыслью начинается поведение. Вот, например, человек не умеет эмоцию распознать, не умеет её прожить. Если человек её подавил, вытеснил, то его действие оно всегда будет неправильно, всегда будет искажено. Также человек, когда соприкасается с эмоциями, начинает чувствовать существенный физический дискомфорт. Эмоциональная сфера напрямую связана с нашей физиологией. У людей, которые не умеют проживать эмоции, всегда развиваются психосоматические заболевания. Это все люди, которые курят, запивают эмоции».

