Что нужно сделать, чтобы создать новогоднее настроение

Новый год — это не просто дата в календаре, это целая волшебная пора, наполненная ожиданием чуда, теплом близких и предвкушением чего-то особенного. Но что делать, если до заветной ночи еще далеко, а душа уже жаждет праздника? Создать новогоднее настроение и атмосферу радости можно и нужно задолго до того, как куранты пробьют двенадцать. Вот несколько проверенных способов, которые помогут вам окунуться в предпраздничную сказку уже сейчас.

Визуализируйте праздник: украсьте дом заранее

Совсем не обязательно ставить огромную ель посреди квартиры и обвешивать все мишурой. Начните с малого. Повесьте гирлянду на окно, поставьте небольшую елочку на полку, разложите новогодние игрушки на видных местах. Ароматы тоже придадут ощущение праздника. Зажигайте ароматические свечи с запахом хвои, корицы или мандаринов. Это мгновенно перенесет вас в атмосферу уюта и предвкушения. Еще один мощный инструмент для создания настроения — музыка. Создайте плейлист с любимыми новогодними песнями. Включайте его, когда занимаетесь домашними делами, готовите или просто отдыхаете.

«Лучше всего задействовать все органы чувств. Наше настроение рождается на стыке ощущений. Обоняние: зажгите свечу с ароматами, которые ассоциируются с Новым годом. Пусть этот запах станет фоном для вечеров. Осязание: наденьте самые уютные пушистые носки. Возьмите в руки чашку с горячим чаем. Физический комфорт — мощный антидепрессант. Зрение: гирлянды с теплым светом на окне или на полке — лучшее лекарство от зимней хандры», — советует клинический психолог, гипнотерапевт, энергопрактик Лариса Верчинова.

Планируйте: сделайте ожидание частью праздника

Составьте планы для мелких дел. То, что вы обычно делаете в конце декабря за 2-3 дня, растяните на месяц-полтора. Начните подготовку подарков заранее, не откладывайте покупку на последний момент. Процесс выбора и упаковки презентов — это тоже часть праздника. Планируйте новогодние мероприятия тоже загодя. Подумайте, как вы хотите провести новогоднюю ночь и последующие выходные дни. Наличие планов создает ощущение приближающегося события.

«Очень важен "внутренний настрой". Возьмите блокнот и ответьте себе честно: а что для вас лично значит "новогоднее настроение"? Не то, что показывают в рекламе, а ваше. Может, это чувство покоя и подведения итогов? Или ощущение чуда и надежды? А может, это запах мандаринов и хвои, который возвращает в детство? Поймайте эту свою личную атрибутику праздника. Это ваш фундамент. Попробуйте создать "Адвент-календарь для души". Только не с конфетами, а с маленькими, но важными делами. Напишите на бумажке одно простое действие, которое приносит вам капельку радости, и вытягивайте по одной каждый день: "Включить альбом с рождественскими песнями", "Перечитать смешную открытку от старого друга", "Сварить глинтвейна и смотреть в окно на огни города" и прочее», — советует психолог.

Заботьтесь о себе и близких

Почаще устраивайте «зимние вечера» с близкими или даже просто с самим собой. Заварите ароматный чай или какао, укутайтесь в теплый плед и проведите время с семьей, играя в настольные игры, разговаривая или просто наслаждаясь тишиной. Не забывайте радовать себя мелочами — купите что-то, о чем давно мечтали, сходите на массаж, посетите любимое кафе. Не лишним будет позаботиться о том, кто в этом нуждается. Сделайте хорошее дело, помогите, например, одинокой соседке. Доброта — это то, что делает Новый год по-настоящему волшебным.

«Проведите ритуал благодарности уходящему году. Вместо того, чтобы с облегчением выкидывать старый календарь, попробуйте его "закрыть". Вечером в спокойной обстановке вспомните не только достижения, но и моменты, которые вас чему-то научили. Даже трудности. Поблагодарите их за опыт и отпустите. Мысленно поставьте точку. Так в душе освободится место для чего-то нового», — рассказывает Лариса.

Создание новогоднего настроения — это не одномоментное действие, а скорее процесс, который начинается задолго до наступления праздника. Наполняйте каждый свой день маленькими радостями и волшебством, и вы окунетесь в новогоднюю атмосферу уже сейчас.