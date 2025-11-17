Инфляция образа жизни: какие люди наиболее ей подвержены

В ситуации инфляции образа жизни могут оказаться представители всех категорий населения, однако большему риску подвержены молодые люди до 25 лет, а также люди в состоянии стресса. Об этом Москве 24 рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Ранее появилось исследование, согласно которому при пересечении россиянами порога заработка в 50 тысяч рублей расходы начинают опережать доходы. Так возникает инфляция образа жизни.

Самбурский объяснил, что молодые люди только формируют свою идентичность, часто делая это через внешние атрибуты. Поэтому они и подвержены данному явлению. Что касается людей в нестабильном эмоциональном состоянии – тут дело в импульсивных покупках, которые они совершают на фоне стресса.

Также в группе риска люди, которые постоянно сравнивают себя с другими и пытаются доказать обществу, что они не хуже остальных. Кроме того, инфляции образа жизни подвержены сотрудники сфер, где важна демонстрация успеха, – блогинг, маркетинг, IT, креативные индустрии.

По словам психолога, люди часто склонны переоценивать контроль над обстоятельствами и легко поддаваться влиянию социальной среды. Когда доход человека растет, включается эффект "я заслужил". Это может произойти, когда сотрудник получает повышение и входит в круг более статусных коллег – окружение оказывает сильное давление.

«‎Вчерашний менеджер, который, например, довольствовался бесплатным кофе в офисе, начинает общаться с людьми, которые легко тратят 400 рублей на напиток. Он начинает испытывать желание соответствовать новому кругу, даже если их зарплаты в три раза выше», – пояснил специалист.

Самбурский предупредил, что такое поведение чревато хроническим стрессом. Когда расходы постоянно превышают доходы, у человека возникает ощущение, что он не справляется с жизнью. Кроме того, может не хватать средств на базовые потребности. Например, человек ходит с дорогим телефоном, но в дырявых носках – качество жизни снижается.

Психолог порекомендовал трезво оценивать свою финансовую реальность. Можно распределять деньги по разным картам после получения зарплаты. Сначала нужно выделить средства на обязательные платежи – кредиты, ипотеку. Затем отложить деньги на еду и одежду.

Специалист добавил, что важно сократить количество триггеров, которые заставляют сравнивать себя с другими. Например, лучше отписаться от аккаунтов в соцсетях, которые создают давление. Также перед совершением покупки нужно подумать, действительно ли эта вещь необходима или она покупается для того, чтобы произвести впечатление на окружающих.

Кроме того, лучше строить свой статус не через внешние атрибуты, а через профессиональный рост и реальную компетентность. Это дает человеку большую устойчивость, отметил Самбурский.

Ранее бизнес-коуч Анна Карпычева рассказала, что отсутствие личного финансового плана и контроля за импульсивными покупками часто приводит к тому, что приходится жить от зарплаты до зарплаты.

По ее словам, важно составлять финансовый план на год. Причем фиксировать его нужно именно на бумаге или в электронном виде. В него вписываются крупные покупки, которые планируется совершить в течение года, а также расписываются праздники, на которые уходит много денег.