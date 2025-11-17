Эксперты рассказали о причинах вспышек гнева у людей

В московском метро очередные конфликты. На прошлой неделе женщина ударила пассажирку головой о поручень из-за места, у пострадавшей врачи диагностировали сотрясение головного мозга легкой степени. Неделей ранее в столице арестовали пенсионерку, которая толкнула 13-летнюю девочку на рельсы в метро. Еще один спор — между двумя мужчинами в вестибюле станции метро «Дмитровская», в результате которого фигурант ударил своего оппонента по голове и распылил в лицо содержимое перцового баллончика. И все эти инциденты произошли в ноябре. Кто-то происходящее назовет «осенним обострением», а врачи — психическим расстройством. Корреспондент MIR24.TV поговорила с психотерапевтами и клиническими психологами о том, что делать, если замечаете за собой или близким человеком неконтролируемые вспышки гнева и агрессии.

Кто оказывается в группе риска?

«Осеннее обострение» — это не диагноз из МКБ (международная классификация болезней), но при этом — признанный врачами клинический феномен. Это период, когда обостряется целый спектр состояний: от повышенной тревожности, упадка сил и сезонной хандры до серьезных нарушений в поведении. Проще говоря, это не выдумка, а отражение того, как наша психика реагирует на комплекс осенних изменений, объясняет клинический психолог Ксения Савельева.

На смену сезонов острее всего реагируют люди с уже существующими психиатрическими диагнозами (тревожное, депрессивное, биполярное расстройство, шизофрения). Люди с пограничными психическими состояниями и высокой эмоциональной чувствительностью. И те, кто переживает острый или хронический стресс (личные кризисы, профессиональное выгорание), или находящиеся в состоянии жизненного кризиса.

Важно: даже психически устойчивые люди могут столкнуться с повышенной утомляемостью, апатией и снижением мотивации.

Основные причины осеннего обострения? Биологические факторы: сбой внутренних ритмов. Дисбаланс нейромедиаторов: наш мозг остро реагирует на сокращение светового дня.

«Солнечный свет — главный регулятор выработки серотонина, который часто называют "гормоном хорошего настроения". Когда его становится мало, мы ощущаем подавленность и раздражительность. Одновременно с этим в темноте активнее производится мелатонин — "гормон сна", что объясняет постоянную вялость и сонливость. По сути, наш организм пытается перейти в "спящий режим", а психика этому сопротивляется. Нарушение циркадных ритмов: свет является главным регулятором наших "внутренних часов". Его нехватка десинхронизирует циклы сна и бодрствования, что создает нагрузку на всю нервную систему», — Ксения Савельева, клинический психолог.

Психологические и социальные факторы. Стресс от смены режима: окончание периода отпусков, возвращение к интенсивному рабочему или учебному графику требует сложной адаптации и является мощным стрессором.

Сезонная ностальгия и рефлексия: осень ассоциируется с завершением, подведением итогов. Это может провоцировать грусть, сожаление и повышенную тревожность о будущем.

Экологические факторы: ухудшение погодных условий — снижение температуры, дожди, ветер и перепады атмосферного давления создают дополнительную физиологическую нагрузку на организм, особенно на сердечно-сосудистую и иммунную системы.

«Для психиатрии осеннее обострение — период повышенной бдительности. Биологические изменения могут служить триггером для декомпенсации серьезных заболеваний, — говорит Ксения Савельева. — Биполярное расстройство (БАР): чаще обостряются депрессивные эпизоды, но возможен и резкий переход в маниакальную фазу, когда человек теряет критику, становится импульсивным и агрессивным, может отказаться от приема лекарств. Шизофрения и психозы: повышается риск развития острого психотического эпизода с бредом и галлюцинациями. Именно в таком состоянии человек может совершить неадекватные и опасные действия в общественном месте, руководствуясь искаженным восприятием реальности (например, под влиянием "голосов" или бредовых идей). Рекуррентная депрессия и тревожные расстройства: симптомы усугубляются, достигая клинической тяжести, с высоким риском суицидальных мыслей и панических атак».

Как это связано с инцидентом в метро?

Изучая последний случай в московском метро, когда агрессивная женщина ударила пассажирку головой о поручень, Ксения Савельева объясняет: у человека, вероятно, находившегося в состоянии некомпенсированного расстройства, на фоне осенней перестройки организма развился острый психотический эпизод.

Подобное агрессивное поведение — это часто крайнее проявление обострения. Накопившаяся из-за нейрохимического дисбаланса раздражительность, внутреннее напряжение и сниженный порог стрессоустойчивости приводят к тому, что обычная бытовая провокация (спор из-за места) становится той самой «последней каплей», которая спровоцировала неадекватную, агрессивную реакцию.

В такой ситуации соседка по вагону могла восприниматься не как случайный попутчик, а как угроза. Для человека в состоянии острого психоза или мании — не просто конфликт, а угроза, продиктованная его искаженным восприятием. Его реакция — это не осознанный поступок, а симптом болезни, которая осталась без лечения и контроля.

«Рассматриваемый случай не всегда можно отнести к осеннему обострению. Проблемами могут выступать социальная и экономическая нестабильность, эмоциональное выгорание, кризисы, хроническая нехватка времени или хроническая усталость. Если говорить об осеннем обострении, то в этот период идет нагрузка на нервную систему из-за сокращения светового дня, пасмурного периода. Уровень серотонина падает, повышается тревожность, ухудшается качество сна. У человека появляется хроническая раздражительность. А любой значимый для человека внешний стимул может запустить реакцию гнева и импульсивность поведения, особенно у людей с повышенной тревожностью или психическими расстройствами. Признаками могут быть реакции, которые несоразмерны с ситуацией, человек не может переключиться, успокоиться. Может повести себя внезапно агрессивно и не осознавать своего поведения», — Людмила Должикова, кризисный, судебный психолог, эксперт по противодействию пыток, жестокого и унижающего достоинство обращения.

Как же распознать тревожные сигналы у себя и близких? Симптомы могут варьироваться от легких до тяжелых, отмечает медик. Эмоциональные: постоянная подавленность, тревога, раздражительность, плаксивость, чувство безнадежности. Поведенческие: вспышки гнева и агрессии (как в инциденте в метро), социальная изоляция, прокрастинация. Когнитивные: ухудшение концентрации и памяти, «туман в голове», навязчивые негативные мысли. Физические: упадок сил, нарушения сна (бессонница или сонливость), изменения аппетита, головные боли, ломота в теле, снижение либидо.

Когда обращаться к специалисту?

«Что делать? Восполните дефицит света. Это основа профилактики. Старайтесь ловить каждый солнечный луч. Гуляйте с утра или в обеденное время. Если чувствуете сильный упадок сил, рассмотрите покупку специальной лампы для светотерапии. Используйте лампу для светотерапии (10 000 люкс) по 20-30 минут утром. Соблюдайте режим дня. Стабильный график сна и бодрствования помогает нервной системе прийти в равновесие и синхронизировать циркадные ритмы. Ложитесь и вставайте в одно и то же время. Двигайтесь. Физическая активность — натуральный антидепрессант. Необязательно идти в зал — получасовая прогулка в парке уже даст заметный эффект», — подчеркивает Ксения Савельева.

Клинический психолог также рекомендует сбалансировать питание. Увеличьте потребление продуктов, богатых триптофаном (предшественник серотонина), витамином D и омега-3: жирная рыба, орехи, бананы, темный шоколад, яйца. Можно практиковать осознанное управление стрессом. Дыхательные упражнения, медитация, ведение дневника для выражения негативных эмоций помогают снизить внутреннее напряжение. Также если чувствуете, что раздражение накапливается, можно дать ему выход через интенсивную тренировку, бокс или просто громкое пение в машине.

Сохранять социальные связи. Не изолируйтесь. Поддержка близких — мощный защитный фактор. Планируйте приятные встречи и общение. Ограничьте стимуляторы. Кофеин и алкоголь могут временно маскировать проблему, но в долгосрочной перспективе усиливают тревогу и нарушают сон.

«Немедленно обратитесь к клиническому психологу, психотерапевту или психиатру, если: вы чувствуете, что не справляетесь с эмоциями, и это мешает вашей повседневной жизни. У вас появляются мысли о самоповреждении, вы замечаете за собой или близким человеком неконтролируемые вспышки гнева и агрессии, подобные описанной в новостях. Наблюдаются симптомы потери связи с реальностью: галлюцинации, бред, паранойя (вам кажется, что за вами следят, вы слышите "голоса" и т.д.). Состояние подавленности и тревоги не проходит более двух недель, несмотря на попытки самопомощи», — подытожила Ксения Савельева.

Нехватка «гормона радости» и «гормона сна»

Врач-психиатр Ирина Шатунова соглашается: «осеннее обострение» — это не медицинский диагноз, а народное название целого комплекса физиологических и психологических изменений, которые многие люди начинают испытывать с наступлением осени. Это состояние, для которого, во-первых, характерны снижение настроения, апатия, грусть, тоска. Повышенная утомляемость, сонливость, нехватка энергии. Обострение хронических заболеваний (особенно желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, дерматологических проблем). Повышенная тревожность, раздражительность, нервозность. Изменение аппетита (чаще его повышение, тяга к углеводам).

«Сезонное аффективное расстройство, разновидность депрессии, которая возникает в определенное время года (чаще всего осенью и зимой). Его главная причина — нехватка солнечного света. Сокращение светового дня — ключевой фактор. Из-за нехватки солнечного света в мозге снижается выработка двух важных гормонов. Это серотонин ("гормон счастья"): его уровень падает, что напрямую ведет к ухудшению настроения, апатии и повышению аппетита. И мелатонин ("гормон сна"): его выработка нарушается. Организм не понимает, когда день, а когда ночь, что приводит к сонливости днем и бессоннице ночью, нарушению циркадных ритмов», — Ирина Шатунова, врач-психиатр.

На внутреннее состояние влияют перепады погоды: скачки атмосферного давления, температуры и влажности воздуха являются стрессом для организма, особенно для людей с метеозависимостью и проблемами с сосудами.

Гормональная перестройка: организм готовится к зиме, замедляется метаболизм, что может вызывать усталость и желание «экономить энергию». Обострение хронических болезней: осенью ослабевает иммунитет, что является спусковым крючком для старых «болячек». Этому способствуют переохлаждение, стресс и нехватка витаминов.

«Осень особенно влияет на людей с хроническими соматическими заболеваниями. Зависимы метеочувствительные люди. Жители регионов с выраженной сменой сезонов и малым количеством солнечных дней. Если симптомы серьезно мешают вашей жизни, например, постоянное чувство безнадежности и отчаяния, вы не можете справляться с работой или домашними обязанностями. Нарушения сна и аппетита стали стойкими. Появляется неконтролируемая раздражительность и агрессия, то вам стоит обратиться за медициснкой помощью», — подчеркнула Ирина Шатунова.

«Это не "сезонная грусть"»

Осенью резко сокращается световой день, снижается уровень серотонина и дофамина — гормонов, отвечающих за настроение и мотивацию. Организм перестраивается, и даже у психически здоровых людей может наблюдаться упадок сил, раздражительность и чувство тревоги. Клинический психолог, эксперт по кризисным состояниям, семейным отношениям и перинатальной психологии Ольга Агафонова подчеркивает: у людей с хроническими психическими расстройствами эти изменения могут спровоцировать обострение симптомов.

Психика реагирует на темноту и холод как на сигнал к снижению активности. Человек чаще чувствует апатию, тревогу, может становиться более импульсивным или агрессивным. Поэтому осенью растет количество бытовых конфликтов, дорожных ссор и эмоциональных вспышек: не потому, что «люди сошли с ума», а потому, что нервная система работает в режиме повышенной нагрузки.

«Провоцирующими факторами становятся хронический стресс, переутомление, отсутствие сна и ощущение неопределенности. Психика истощается, и любое раздражение может стать спусковым крючком. Важно понимать: если человек теряет контроль над поведением, проявляет немотивированную агрессию или тревогу, это может быть сигналом к тому, что ресурсы организма исчерпаны и нужна помощь специалиста. Осеннее обострение может проявляться по-разному: от постоянного чувства усталости и апатии до раздражительности, вспышек гнева и навязчивых мыслей. У людей с депрессией — возвращение симптомов даже после ремиссии. Если к этому добавляются выраженные перепады настроения, потеря интереса к жизни, суицидальные мысли, галлюцинации или потеря ориентации в реальности, нужно обращаться к врачу-психиатру. Это не "сезонная грусть", а серьезный сигнал о нарушении психического здоровья», — Ольга Агафонова, клинический психолог, эксперт по кризисным состояниям, семейным отношениям и перинатальной психологии.

Как себе помочь?

Свет и движение. Прогулки в светлое время суток повышают уровень серотонина. Если из-за погоды провести 30-40 минут на улице невозможно, подойдут тренировки в зале, домашняя зарядка или интенсивная ходьба по квартире. Любая регулярная физическая активность снижает тревогу и улучшает настроение.

Режим и сон: ложиться и вставать в одно и то же время, не сокращать ночной отдых — основа эмоциональной стабильности. Питание: в рационе должны быть сложные углеводы, белки, витамины группы B, омега-3. Это поддерживает работу нервной системы.

Общение и поддержка. Разговоры с близкими, возможность проговорить свои переживания снижают уровень стресса. Прикосновения и объятия способствуют выработке окситоцина, гормона, который помогает успокоиться, почувствовать безопасность и снизить уровень тревоги. Та же реакция наблюдается при контакте с животными, поэтому общение с питомцами тоже поддерживает эмоциональное состояние.

Психологическая помощь: если эмоциональные колебания мешают жить, стоит обратиться к психотерапевту или психологу. Осеннее обострение не слабость, а реакция системы, и помощь здесь так же естественна, как визит к врачу при простуде.