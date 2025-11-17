Ученые объяснили, почему молодежь больше не хочет заниматься сексом

По результатам «Общего социального исследования» (General Social Survey) — масштабного социологического опроса в США — в 2010 году 12% респондентов в возрасте от 18 до 29 лет сообщили, что не вступали в половые связи за последний год. К 2024 году этот показатель удвоился.

© Телеканал «Наука»

Аналогичное снижение сексуальной активности среди молодежи наблюдается в странах с высоким уровнем дохода, таких как Австралия и Германия. Но наиболее заметна эта тенденция в Японии: недавний обзор показал, что около половины японцев не имеют сексуального опыта до достижения 25-летнего возраста. Возможно, этим объясняется и тот факт, что в 2024 году число смертей в Японии превысило число рождений почти на миллион, что тогдашний премьер-министр Сигэру Исиба назвал «тихой чрезвычайной ситуацией».

Так что же происходит, и действительно ли это кризис? В проблеме разбирался журнал New Scientist.

Конечно, количество сексуальных контактов у людей всегда колебалось, говорит профессор Кей Уэллингс из Лондонской школы гигиены и тропической медицины. В 1950-е годы нормой было дожидаться брака, затем, когда в 1960-х появились противозачаточные таблетки, «заговорили о своеобразном "бесплатном сыре" — возможности заниматься сексом без последствий». Начало эпидемии СПИДа в 1980-х заставило людей быть сдержаннее, добавляет она.

«Но я считаю, что в 90-е установка сменилась, и поощрять стали уже сам секс», — считает профессор.

Простого объяснения нет

Нынешний спад сексуальной активности среди молодежи не имеет единственного и простого объяснения. Некоторые связывают это с тяжелой экономической ситуацией, которая мешает обрести финансовую независимость. Например, в 2023 году 18% американцев в возрасте от 25 до 34 лет жили в родительском доме — по сравнению с 9% в 2000 году.

«Жизнь с родителями — не самая подходящая обстановка для активной половой жизни», — признает Люк Браннинг из Лидского университета.

В таких странах, как Великобритания, также высок уровень безработицы среди молодежи. Это отчасти объясняет, почему сексуальное воздержание несколько более распространено среди юношей, чем среди девушек, — и вероятность этого выше, если молодой человек не работает или имеет низкий доход.

«Не должно быть так, что способность мужчины зарабатывать или его финансовый статус считаются привлекательными, но если посмотреть на исследования — это, кажется, универсальная закономерность», — говорит Петер Уэда из Каролинского института в Швеции.

Еще одним фактором может быть рост трезвости — это делает молодых людей более зажатыми. По данным Gallup, за последние два десятилетия доля американцев 18–34 лет, употребляющих алкоголь, снизилась с 72% до 62%, в то время как среди людей 55 лет и старше этот показатель вырос с 49% до 59%.

«Выросло "благоразумное поколение" — так называют молодых людей, которые меньше пьют, меньше употребляют наркотиков [и] реже занимаются сексом», — замечает Уэллингс.

Немалую роль играют и технологии. Молодое поколение, кажется, променяло живое общение на цифровые устройства, а для интимной близости, как правило, требуется физический контакт.

«Поколение Z называют самым социализированным, но при этом самым одиноким, потому что они действительно постоянно на связи, но в основном — через экраны, — констатирует Наташа МакКивер из Лидского университета. — Из-за этого личное взаимодействие может вызывать у них больше нервного напряжения».

Теоретически упростить поиск партнеров должны приложения для знакомств, но их повсеместное распространение с начала 2010-х годов не привело к росту числа сексуальных контактов среди молодежи.

«Эти приложения были разработаны не для того, чтобы люди реально вступали в связь, а чтобы подсаживать их на сами приложения», — объясняет Андраш Кёлто из Ирландского университета Голуэя.

Проблемы с психическим здоровьем также могут способствовать снижению сексуальной активности: отчет в The Lancet Psychiatry предупреждает, что с этими проблемами среди молодежи мы «вступили в опасную фазу».

«Если человек чувствует себя неважно, у него может не быть душевных сил для секса», — говорит Браннинг.

Тревожность может даже создавать порочный круг.

«Секс может быть пугающим, напряженным опытом, и чем реже ты им занимаешься, тем менее комфортно себя чувствуешь, — добавляет МакКивер. — Так что, если люди долгое время не вступают в близость, они могут дойти до точки, когда очень хотят секса, [но] испытывают сильную тревогу».

Действительно, около половины женщин и две трети мужчин признают, что хотели бы чаще заниматься сексом.

Качество жизни

Но далеко не все молодые люди страдают от этой ситуации, если они сами ею довольны. Например, исследование гетеросексуальных японцев 18–39 лет показало, что около половины не состоящих в отношениях респондентов не интересуются романтическими связями.

«У молодых людей сегодня, вероятно, больше возможностей для занятий, чем в прошлом, — говорит МакКивер. — Путешествовать стало гораздо проще, открыт более широкий выбор профессий. Секс — не единственное удовольствие в жизни».

Эту тенденцию можно также объяснить снижением стигмы вокруг тех, кто не хочет заниматься сексом, продолжает МакКивер. Возможно, этому способствовало растущее внимание к вопросу согласия после движения #MeToo или то, что сегодня молодым людям проще идентифицировать себя как асексуалов.

«Когда я была моложе, мне кажется, многие занимались сексом просто потому, что считали это обязательным атрибутом "крутости" или неким ритуалом перехода во взрослую жизнь. Сейчас же молодежь лучше разбирается в себе», — полагает она.

Не стоит забывать о неточности результатов исследований на основе анкетирования или самоотчетов. Респонденты могут преувеличивать или преуменьшать свой опыт в зависимости от того, опрашивают ли их лично или через онлайн-анкету, а также от общественных табу.

«Когда в обществе сильны табу, люди занижают показатели. В периоды, когда это считается признаком статуса, — завышают», — говорит Уэллингс.

Кроме того, в разных исследованиях по-разному определяют, что такое «секс» или «молодой человек».

Есть и проблема предвзятости добровольцев — когда в опросах участвуют в основном люди определенного склада, что делает результаты менее репрезентативными для всего населения.

«Онлайн-выборки часто смещены в сторону молодых, одиноких и бездетных», — отмечает Лайман Стоун из Института исследований семьи в Вирджинии.

Что дальше

Если не гнаться за точностью, тренд налицо: нынешняя молодежь занимается сексом меньше, чем предыдущие поколения в их возрасте. Как и в Японии, это совпало с рекордно низкими показателями рождаемости в Великобритании и США. Но исследователи не видят тут повода для беспокойства за будущее человеческой популяции.

«Снижение сексуальной активности среди подростков уж точно не положит конец человеческому роду», — уверен Кёлто.

«Я не думаю, что у нас есть доказательства, что ситуация [на Западе] уже является проблемой», — вторит ему МакКивер.

Но если политиков беспокоит нехватка секса, есть несколько решений.