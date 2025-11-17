Скупить все: нужен ли специализированный рехаб для шопоголиков

Россиянкам предлагают лечить шопоголизм в рехабе, сообщили СМИ. Стоит ли проходить комплексное лечение из-за страсти к покупкам, разбиралась Москва 24.

© М24

Из магазина – на реабилитацию

Частные клиники начали предлагать специализированную помощь россиянкам, страдающим шопоголизмом, сообщил телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА". По данным СМИ, программа лечения от ониомании – компульсивной и навязчивой тяги к покупкам – включает четыре консультации психотерапевта. Заплатить за это придется от 20 до 40 тысяч рублей.

Если разговоры со специалистом не приведут к результату, можно продолжить лечение в рехабе. Сутки пребывания обойдутся в среднем от 2 до 5 тысяч рублей.

Опрошенные изданием врачи рассказали, что первопричиной тяги к импульсивным покупкам могут оказаться психические заболевания, такие как депрессия, тревожность или расстройство импульсивного контроля. Если специалисты ставят такой диагноз, дальнейшая терапия будет медикаментозной: шопоголику назначат антидепрессанты и другие стабилизаторы. Кроме этого, пациентам могут предложить сеансы гипноза.

Ранее семейный и детский психолог, писатель Радмила Стригунова посоветовала задавать себе нескольких вопросов для самостоятельного выявления шопоголизма. В частности, будет ли он пользоваться вещами, которые собирается купить, и что чувствует во время приобретения или отказа от покупки. Ярким признаком шопоголизма она назвала желание отдавать денег больше, чем можно себе позволить: многие в этом случае берут кредиты и оформляют рассрочки.

При этом системный психолог Ангелина Сурина рассказала, как не спустить все деньги на распродажах. По ее словам, стоит задумываться, насколько та или иная покупка ударит по бюджету и возможно ли отложить ее на другое время. Кроме того, при онлайн-шопинге следует отложить оплату минимум на сутки, чтобы трезво оценить ее нужность и сравнить стоимость в других магазинах.

Пора лечиться?

Для многих шопинг стал способом снять напряжение, наравне с едой и сексом, отметила в разговоре с Москвой 24 врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Диана Генварская. По ее словам, если ситуация пациента не очень глубокая и сложная, ее действительно можно решить с грамотным специалистом за четыре сеанса.

«Только специалист сможет разобраться и понять, когда шопоголизм накладывается на глубокие психологические процессы: это могут быть и депрессии различного генеза, и шизофрения. Человек в этой ситуации не понимает, что с ним происходит, и за счет импульсивных покупок пытается скорректировать свое состояние. В этой ситуации лечь в рехаб – не самая плохая идея. Это санаторно-курортное отделение под руководством очень грамотных психиатров, психотерапевтов, которые помогают пациентам и подбирают правильные методы лечения: физиотерапию, питание, препараты. Однако если есть действительно серьезные ментальные проблемы, придется обращаться в государственные психологические диспансеры», – подчеркнула эксперт.

Врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова в беседе с Москвой 24 не согласилась, что проблема шопоголизма приняла масштаб эпидемии. Однако от этого она не становится менее серьезной, указала специалист.

«Самое плохое, что патологическая тяга к покупкам приводит к тому, что тревожные или депрессивные расстройства, которые часто имеются у таких людей, усугубляются. Бывает, что стресс, который лежит в основе шопоголизма, превращается со временем в психологическую, а порой даже психиатрическую проблему, требующую обращения к специалистам, – подчеркнула эксперт. – Шопоголизм приводит к тому, что покупки перестают быть рациональными и становятся единственным способом справиться с психологическими проблемами и получить удовольствие. Другие способы при этом перестают работать. Кстати, после покупок у шопоголика чаще всего возникает чувство вины».

По словам Жестковой, на первоначальных этапах возникновения проблемы можно помочь себе самостоятельно. В частности, стоит попытаться снизить траты и перейти к контролю покупок. Если этот процесс сопровождается сильными перепадами настроения и высоким уровнем тревожности, стоит обратиться за помощью к специалисту, заключила психиатр.