Названы пять мешающих наслаждаться сексом установок

Сексолог Наталья Музыка предупредила, что некоторые установки мешают наслаждаться сексом. Пять самых распространенных из них она перечислила в своем Telegram-канале.

Первой такой установкой Музыка назвала убеждение, что секс обязательно должен заканчиваться оргазмом.

«Эрекция пропала, настроение ушло, тело решило "нет" кульминации — и что? Это не конец света», — заявила она. Также помехой удовольствию могут стать мысли о своем внешнем виде во время секса.

По словам специалистки, половой контакт может оказаться неудачным, если у человека есть внутренний запрет на демонстрацию своих несовершенств перед партнером. То же самое касается привычки молчать и терпеть, чтобы не испортить момент.

«Постоянно ломать себя под чужие фантазии опасно, поскольку секс перестанет приносить удовольствие», — предупредила Музыка.

Наконец она хотя бы на время интимной близости забыть о быте и проблемах.

«Сначала дела, а потом удовольствие? Перфекционисты так думают. В реальности — сначала наслаждение, а потом бытовые мелочи, иначе на интим просто не останется сил и времени, а секс превратится в рутину», — пояснила сексолог.

