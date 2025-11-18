Эксперт дал рекомендации по борьбе с осенней хандрой

Осенняя хандра появляется из-за недостатка солнечного света. Дефицит сбивает внутренние часы, и организм вынужден переходить в энергосберегающий режим.

© globallookpress

Чтобы поддержать себя в трудный период, нужно чаще гулять — даже в холодные месяцы на улице больше света, чем в помещении.

Еще необходимо ставить себе реалистичные цели и наслаждаться небольшими достижениями.

«Начните с малого. Не "заниматься спортом", а "10 минут йоги сегодня вечером". Не "выучить язык", а "5 новых слов за завтраком". Маленькие, но регулярные победы дают ощущение контроля и радости», — считает психолог.

Также важно добавлять в гардероб больше ярких, теплых цветов и окружать себя приятными на ощупь вещами — например, мягкими свитерами и пледами.

Нужно относиться к своей усталости с уважением — заботиться о теле и ментальном здоровье, договариваться с собой, а не бороться.

Если же хандра длится неделями, необходимо обратиться к врачу. За постоянной грустью может скрываться более серьезное заболевание — депрессия. Оно требует лечения, пишет rg.ru.

Ранее нутрициолог дал рекомендации по осеннему питанию. Оно должно поддерживать иммунитет и нервы.