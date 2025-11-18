Стало известно, почему россияне откладывают свидания

Большинство опрошенных россиян — свыше 70% — откладывают до похудения фотосессии, покупку новой одежды и свидания. Об этом говорится в исследовании сервиса доставки Grow Food, с которым ознакомился ТАСС.

© Unsplash

«‎Респонденты назвали, какие дела откладывают "на потом", пока не похудеют. Среди них: фотосессии (84%), покупка новой одежды (77%), свидания (71%), отпуск в теплых странах (62%), посещение публичных мест, где нужно оголяться (например бассейн или баня, 48%) и выход в свет (вечеринки, тусовки, 42%)», — рассказали эксперты.

Согласно исследованию, 75% россиян признались в прокрастинации в конце года. Треть из них откладывает дела "на потом" регулярно (чаще раза в неделю), 64% позволяют себе это реже, чем раз в неделю.

«‎Удивительно, но больше всего тех, кто переносит дедлайны, - среди миллениалов (84%) и представителей поколения Х (81%). Зумеров, наоборот, можно назвать самым пунктуальным поколением из всех (только 59% из них откладывают дела "на потом")», — отметили в компании.

Основными причинами прокрастинации респонденты назвали увеличение нагрузки на работе (87%), лень (65%) и накопившуюся за год усталость (61%). Порядка половины (53%) также признались, что откладывают реализацию больших целей до похудения. Депрессивное настроение выбрали 26%, а отсутствие в календаре свободного времени в конце года — почти 40%.

В опросе приняли участие более 3 тыс. респондентов по всей России в возрасте от 18 до 55 лет.