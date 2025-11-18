Психолог назвала три способа проверить человека на умение хранить тайны

Психолог Александра Миллер в диалоге с изданием "Абзац" рассказала о трех нестандартных способах проверить собеседника на умение хранить тайны.

По мнению эксперта, для испытания на честность необязательно выкладывать свои сокровенные тайны. Для этого достаточно поделиться с собеседником выдуманным секретом о другом человеке. В случае если информация спустя время вернется к вам искаженной, то доверять такому другу не стоит.

"Главная задача – определить, насколько человек болтлив", – рассказала Миллер.

Еще одним способом проверить человека на умение хранить тайны психолог назвала тест на эмоциональную вовлеченность. Если собеседнику информация станет интересна только после фразы "Никому не говори", то он тут же попадет в аферу и не сможет сохранить секрет.

Третий способ – это наблюдение со стороны. В случае, когда человек использует фразы "Мне рассказали по секрету, но могу поделиться" или "Говорить нельзя, но раз уж спросили", то ему нельзя доверять, отметила эксперт.

