Специалист рассказал, что любимые фильмы могут сказать о человеке

Клинический психолог Анастасия Шавырина в беседе с «Газетой.Ru» не исключила, что любимые картины человека могут рассказать о его характере.

Шавырина отметила, что не стоит использовать топ любимых фильмов человека в качестве диагностики личности. Однако, как отметила специалистка, понравившиеся картины могут что-то рассказать о характере, тенденциях актуального психологического состояния персоны.

«Любимое кино обычно отвечает нашим внутренним ценностям и находит резонанс с нашими внутренними болями и мыслями», — поделилась психолог.

По словам Шавыриной, любители комедий оптимистичны, жизнерадостны, легки, но могут быть склонны закрывать глаза на негативные стороны жизни. А фанаты хорроров могут отличаться смелостью и решительностью, так как фильмы ужасов помогают нам справляться с внутренней агрессией и страхами. Романтические фильмы могут привлекать тех, кому не хватает эмоций в реальности.