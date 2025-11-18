Как отличить замкнутого человека от человека с РАС

Психолог Дарья Логинова рассказала о способах отличить замкнутого человека от человека с расстройством аутистического спектра (РАС).

© globallookpress

«Люди с РАС описывают свои внутренние ощущения как состояние, при котором не ясны очевидные для окружающих действия. Они могут чувствовать себя поломанными, говоря, что их нужно "починить", рассказывать, что им трудно даётся жизнь», — заявила эксперт в беседе с газетой «Взгляд».

По словам специалиста, часто у людей с таким нейроотличием возникают трудности с социальным взаимодействием, им сложно налаживать контакты и понимать эмоции окружающих.

Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН рассказал, что на стресс у человека могут указывать наличие физических ощущений при переживании или раздражении.