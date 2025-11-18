Психиатр объяснил, почему усталый мозг лучше запоминает информацию

Согласно исследованию, усталость не замедляет работу мозга, а, наоборот, способствует созданию более прочных долговременных воспоминаний. По данным ученых, наилучшая способность к обучению наблюдается у людей непосредственно перед отдыхом. Этот эффект достигается благодаря действию аденозина — химического вещества, которое накапливается в течение дня. Оно не только замедляет работу мозга, но и настраивает нейронные связи, подготавливая их к обучению. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, почему усталость помогает лучше запоминать информацию и как это можно использовать в учебе и на работе.

© Вечерняя Москва

По его словам, на практике доказано, что в состоянии утомления или переутомления человек лучше воспринимает информацию. Например, это свойство мозга используют при внушении и гипнозе.

«Это можно использовать и при обучении, когда человек утомлен, он воспринимает информацию менее критично, больше подвержен внушению. Например, это свойство мозга можно использовать при обучении с преподавателем, самообучении, прослушивании информационных материалов. Это явление действительно полезно для жизни», — считает он.

Эксперт отметил, что это свойство усталости не распространяется на активные действия, когда человеку нужно сделать важные дела, где требуется внимание, принятие решений, физические действия.

«Это работает только при пассивном обучении и восприятии новой информации. Делать рабочие дела или то, что требует большой эмоциональной вовлеченности, не будет эффективно при усталости», — объяснил Вилков.

Согласно недавнему исследованию, пожилые люди, которые умеют пользоваться интернетом и цифровыми технологиями, демонстрируют более высокий уровень когнитивных способностей и не страдают от депрессии. У них зафиксирован более высокий уровень памяти и концентрации внимания. Также они лучше справляются с заданиями, которые требуют планирования и многозадачности. «ВМ» узнала у экспертов, почему гаджеты положительно влияют на функции мозга пожилых людей и как убедить возрастных родственников научиться ими пользоваться.