Уролог рассказал, как продлить сексуальную активность в зрелом возрасте

Сексуальную активность в зрелом возрасте могут нарушить депрессия и тревожность. Об этом «Газете.Ru» рассказал заместитель главного врача сети многопрофильных клиник «К+31» по урологии, д.м.н., профессор Сергей Котов.

© Unsplash

«Безусловно, важно стремиться поддерживать эмоциональное и психологическое здоровье. Депрессия, стресс и тревожные состояния пагубно влияют на сексуальное желание и, конечно, качество интимной жизни в любом возрасте», — рассказал эксперт.

Он добавил, что важно поддерживать общий уровень здоровья.

«Правильное питание, грамотные физические нагрузки и отказ от вредных привычек окажут положительное воздействие на кровообращение и гормональный фон, что является основой крепкой сексуальной функции. Кроме того, контроль уровня холестерина, артериального давления и сахара в крови помогут избежать заболеваний, осложняющих интимную жизнь», — отметил уролог.

Котов заявил, что еще одной рекомендацией будет регулярное посещение врача и ранняя диагностика проблем.