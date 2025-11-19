Психотерапевт объяснил, почему в межсезонье повышается тревожность

В межсезонье многие отмечают повышение уровня тревожности и раздражительности. Психотерапевт клиники «К+31» на Лобачевского Алина Славнова рассказала «Вечерней Москве», почему так происходит.

«При смене сезонов меняется не только погода, но и биоритмы организма человека. Уменьшение светового дня и колебания температуры влияют на выработку мелатонина и серотонина — гормонов, которые отвечают за настроение и регулируют сон. Повышенная эмоциональная лабильность, снижение активности, усиление утомляемости и нарушение умственной работоспособности — частые спутники межсезонья. В это же время усиливаются раздражительность и тревожность», — рассказала специалист.

Кроме того, межсезонье — время, когда организм адаптируется к новым внешним условиям. Такая адаптация требует дополнительных ресурсов, организм тратит больше энергии на сохранение тепла, расходует резервы на поддержание нормального самочувствия. А поскольку ресурсы ограничены, человек может почувствовать слабость, упадок сил, отчего снижается настроение, добавила эксперт.

По ее словам, сезонные изменения чаще всего сопровождаются и изменениями в привычном режиме жизни: люди меньше времени проводят на свежем воздухе, уменьшается физическая активность, меняется рацион питания. Все это в совокупности влияет на снижение адаптационных способностей организма.

В периоды межсезонья рекомендуется уделять особое внимание дисциплине: соблюдению режима сон/бодрствование, сбалансированному питанию и комфортной регулярной физической активности. При длительном сохранении состояния повышенной тревожности и раздражительности обязательно обратитесь к профильному специалисту для диагностики и своевременного лечения, заключила Славнова.

