Эксперт рассказала, как избавиться от страха публичных выступлений

Важно с заботой относиться к своему телу. Адвокат и эксперт по кинетическому имиджу Полина Денисова в беседе с NEWS.ru рассказала, как избавиться от страха публичных выступлений.

Есть один совет, который работает на нашу нервную систему и помогает сбросить сигнал тревоги и опасности перед выступлением, — просто надо зевнуть. Нервная система понимает, что, когда я зеваю, мне не страшно, то есть я готовлюсь ко сну и всё спокойно. Также можно просто пожевать что-то кислое, например конфету или жевательную резинку. Когда мы жуём, мы находимся в безопасности, — сказала эксперт.

Денисова подчеркнула, что необходимо выстроить дыхание. Успокоить его поможет простое упражнение: четыре счёта — вдох, четыре счёта — задержка, четыре счёта — выдох. Также можно встряхнуть руки и ноги. Далее необходимо выстроить осанку: выходить нужно с ровной спиной и гордо поднятой головой. Уходить со сцены также важно правильно. Вопрос с осанкой стоит остро, особенно в наше время, когда многие постоянно пользуются телефонами и гаджетами.