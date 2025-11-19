Женщины рассказали о плюсах отношений с мужчинами намного младше их

Женщины, которые встречались с мужчинами намного младше их, рассказали о плюсах и минусах таких отношений. Их рассказы опубликовал журнал HuffPost.

Ведущая подкаста о сексе для пожилых Сюзанна Нобл считает, что к женщинам постарше тянутся мужчины, выросшие с работающими матерями и привыкшие к тому, что женщины могут быть профессиональнее и успешнее их. Нобл рассказала, что однажды встречалась с красивым, умным и веселым мужчиной, который был заметно моложе ее. По ее словам, в конце концов они расстались, так как она не выдержала внимания и осуждения окружающих.

«Думаю, многие молодые мужчины ценят женщин постарше за их энергию, уверенность в себе и четкое понимание своих желаний», — Сюзанна Нобл, ведущая подкаста.

Автор книги о сексе Лесли Морган Штайнер заявила, что тоже сталкивается с осуждением из-за романа с молодым мужчиной, но перестала обращать на это внимание. По ее словам, отношения с молодыми мужчинами заставляют ее чувствовать себя богиней, которую ценят за возраст и опыт. Плюсами она назвала еще и то, что романтическая связь с молодыми мужчинами не подразумевает серьезных обязательств, совместных планов и взаимных претензий.

Кроме того, женщина утверждает, что сейчас потенциальные кавалеры намного лучше, чем были в молодости.

«Реальность такова, что только очень уверенные в себе молодые мужчины подходят к женщинам постарше и заводят с ними отношения», — заявила она.

Памела Мэдсен считает союз с мужчиной, который на много лет младше нее, лучшим решением. Во-первых, по ее словам, молодой поклонник повышает самооценку, а во-вторых, он меняет все убеждения об окружающем мире. Она уточнила, что благодаря этой связи заново полюбила музыку, искусство и по-новому взглянула на сексуальность зрелых женщин. «Биологические часы останавливаются, но эротические часы бесконечны. Мы не иссякаем после менопаузы. Мы просто начинаем гореть по-новому», — заключила она.