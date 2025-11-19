Психолог рассказал о признаках низкой самооценки

В беседе с ИА RuNews24.ru психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин отметил, что она включает в себя оценку своих сильных и слабых сторон, а также качество личности.

© runews24.ru

По словам эксперта, самооценка — это то, как человек оценивает свои сильные и слабые черты характера. Чем адекватнее человек оценивает себя, тем более уверенно он ощущает себя и свои возможности.

Эксперт подчеркнул, что самооценка начинается с раннего детства, примерно до восьми лет. Если ребенок ощущает поддержку, любовь, заботу и признание со стороны родителей, он скорее всего вырастет с адекватной самооценкой.

«В таком случае, человек воспринимает себя ценным и способен справляться с жизненными трудностями. Однако, если в детстве ребенка постоянно критикуют, высмеивают, унижают или оставляют одного, он может развить низкую самооценку», — добавил собеседник издания.

Также важными факторами являются случаи насилия — эмоционального, физического или сексуального — и некоторые формы болезней, которые мешают развитию ребенка. Всё это формирует сомнение в своих возможностях и присутствует в жизни многих взрослых. Сергей Лунюшин выделил ключевые признаки, указывающие на наличие низкой самооценки. В их числе постоянное чувство неуверенности.

«Люди с низкой самооценкой постоянно сомневаются в своих силах и возможностях», — говорит он.

Частое сравнение с другими — также признак низкой самооценки. Такие люди склонны судить о своей успешности, сравниваясь с окружающими, иногда чувствуя себя уступающими. Кроме того, такой человек ощущает, что у него недостаточно или он лишен чего-то важного.

Среди признаков — избегание публичных выступлений. Даже в кругу знакомых они могут избегать высказаться из-за страха осуждения. Чувство скованности и дискомфорта в новой среде также является признаком низкой самооценки. Первый контакт вызывает тревогу и ощущение неловкости. Зачастую люди с низкой самооценкой чувствуют себя успешными и уверенными в себе.

Такие люди могут чувствовать себя недостаточно ценными для окружения. Эти признаки актуальны независимо от возраста, этнической принадлежности или социального статуса.

«Низкая самооценка — одна из частых проблем современности, которая касается большинства людей на разных этапах жизни», — отметил психолог Сергей Лунюшин.

Но что делать, если признаки есть?

«Низкую самооценку нельзя просто так поднять — это требует глубокого внутреннего и психологического трансформирования. Необходима долгосрочная работа по развитию самопринятия, изменению мышления и отношения к миру. Одним из инструментов оценки уровня самооценки является "Тест Самооценки Соренсена", который помогает понять текущий уровень внутреннего восприятия себя», — пояснил специалист.

Понимание признаков низкой самооценки — первый шаг к изменению.

«Человек, осознающий свои слабости и сильные стороны, уже на пути к развитию здоровой самооценки», — говорит Сергей Лунюшин.

Настойчивость, профессиональная помощь и непрерывная работа над собой — ключевые составляющие долгого пути к внутренней гармонии и уверенности.