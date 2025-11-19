Ученые выяснили, от каких целей вам стоит отказаться

Согласно результатам нового исследования, проведённого в Университете Кертина, работа над недостижимыми целями может негативно сказываться на общем благополучии. Подробнее об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Human Behaviour.

Новая работа включала 235 исследований с более чем 1400 результатами из различных дисциплин. Учёные в ней пришли к выводу, что отказ от недостижимых целей связан со снижением уровня стресса, тревожности, депрессии, а переход к новым целям восстанавливает благополучие и удовлетворённость жизнью.

По словам доктора Хью Ридделла из Школы здоровья населения Кертина, новый обзор выявил, что черты личности, социальная поддержка, стили преодоления трудностей, жизненные обстоятельства могут повлиять на то, как склонен человек действовать: отпускать, возобновлять цели или адаптировать их к происходящему.