Язык без слов: как эмоции человека говорят сами за себя

Речь человека — это его личный портрет. Если лексика показывает уровень образования и кругозор, то психологическую информацию несут другие характеристики. О чем же говорят скорость, громкость и интонация?

Скорость речи напрямую связана с уровнем возбуждения. Чем сильнее эмоции, тем быстрее человек говорит. Речь может стать настолько стремительной, что слова проглатываются, а фразы рвутся на короткие обрывки. Однако сильный гнев иногда, наоборот, замедляет речь из-за мышечного зажима в гортани и нехватки дыхания. В спокойном состоянии речь плавная, с длинными предложениями. А при упадке сил темп тоже падает, будто на разговор совсем не остается энергии, отмечает автор канала «Записки литературного редактора».

Громкость считается еще одним маркером эмоционального накала. Любое возбуждение, радостное или гневное, заставляет нас говорить громче, вплоть до крика. Кроме того, мы неосознанно повышаем голос, когда хотим донести что-то важное, будто громкость делает мысль понятнее. Именно так и возникает комичная ситуация, когда турист, не зная языка, начинает громко говорить на своем. Это рефлекс, а не вера в магию громкости.

Интонация — это музыка речи, которая понятна без слов. Она создается за счет повышения или понижения голоса, а также и ритма. Именно интонацию труднее всего передать в письме. Вот почему в сообщениях мы так часто ошибаемся с толкованием тона, приписывая ему насмешку или злость.

