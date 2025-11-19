Как выявить у себя зависимость от смартфона

Неспособность расстаться с мобильным телефоном хоть на какое-то время указывает на формирование зависимости, рассказала в беседе с RT клинический психолог Марианна Абравитова.

«Когда начиналась эра сотовых телефонов, это было уже интересно. Они предоставляли связь, можно было писать друг другу смс. Но всё-таки такой зависимости, как сейчас, не развивалось», — напомнила она

Сейчас же внутри мобильного телефона у нас находится практически всё, что нужно современному человеку, продолжила специалист.

«И я бы сказала, что сейчас телефон в нашей руке — это продолжение нашей психики, нашей личности. Поэтому и сформировалась такая зависимость. Мы сейчас воспринимаем телефон как продолжение себя, и если нас лишить этого — это как отсечь половину мозга. Как человек после инсульта», — пояснила она.

Но если человек понимает, что не может уже без телефона сходить в туалет или сесть за еду, — ему нужен детокс, добавила психолог.

«Или не может общаться с другим человеком и не пользоваться телефоном. Когда человек осознает эту зависимость, он будет ставить перед собой границы и определять время для телефона. Например, убирать его за определённое время до сна», — подытожила она.

