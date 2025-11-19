Специалист ответил, на что указывает эмоциональный альтруизм

Клинический психолог Анна Сухова перечислила признаки истощения. В частности, это эмоциональный альтруизм.

В беседе с aif.ru эксперт заявила, что со стороны может показаться, что у человека идеальная выдержка, но на самом деле он ничего не чувствует.

Ещё одним признаком Сухова назвала сложности в принятии решений. К примеру, мозг начинает отказываться отличать важное от второстепенного.

Кроме того, человек сталкивается с синдромом отложенной жизни и не может остаться наедине с собой, так как тишина и одиночество невыносимы.

Эксперт советует не относиться к своим силам как к батарейке, которую необходимо постоянно заряжать.

