Профессор ответил, почему люди так боятся змей

Согласно опросу Гэллапа 2001 года, у 51% американцев страх змей стоит на первом месте. Он опередил даже боязнь публичных выступлений и высоты. Вот с чем это связано.

По мнению заслуженного профессора антропологии Линн А. Исбелл, наше отношение к змеям имеет древнюю историю и восходит к эволюционному прошлому. Уникальные условия, в которых жили приматы (бодрствовали ночью, а днём отдыхали на деревьях), позволили им расширить своё зрительное восприятие, чтобы избежать поедания змеями. Учёные обнаружили также, что приматы Африки и Азии, где обитают кобры, выработали определённый иммунитет к яду этих змей.

По-видимому, сегодня у приматов осталась биологическая тенденция воспринимать змей как угрозу. Даже макаки-резусы, рождённые и выросшие в неволе, реагируют на змей с «пугливым интересом».

По словам Исбелл, удушающие змеи сыграли важную роль в происхождении приматов и первоначальных изменениях в их зрении, а ядовитые змеи, появившиеся позже, способствовали изменениям в зрении, которые привели к появлению человекообразных приматов. Речь идёт о двух системах млекопитающих: зрительная система верхнего холмика-подушки и зрительная система латерального коленчатого тела. Первая помогает бессознательно обнаруживать объект в окружающей среде, вторая — осознанно распознавать и определять его предназначение. Обе системы более развиты у приматов, чем у других млекопитающих.