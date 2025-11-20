Сексолог дала советы тем, кто хочет попробовать двойное проникновение

Сексолог Алессандра Араужо заявила, что двойное проникновение требует согласия и техники, гарантирующей безопасность и удовольствие. В беседе с изданием Metropoles она дала несколько советов людям, которые желают попробовать эту сексуальную практику.

Как отметила Араужо, если не удастся найти партнеров для двойного проникновения, то одного из них можно заменить секс-игрушкой. Во время практики она призвала использовать большое количество смазки, особенно когда дело доходит до анального контакта. Специалистка уточнила, что лучше выбирать лубриканты на водной основе.

Также она призвала придумать стоп-слово, чтобы можно было его сказать, когда появятся боль и дискомфорт.

«Гигиена крайне важна для предотвращения передачи бактерий между анусом и влагалищем. В идеале вагинальное проникновение должно осуществляться одним партнером, а анальное — другим», — добавила Араужо.

