Необходимо ли богатое окружение для увеличения заработка

Существует мнение, что размер доходов человека стремится к среднему арифметическому от доходов его окружения. Это означает, что пока в окружении не появятся люди с доходом значительно больше собственного, человек не будет зарабатывать больше. Однако, как рассказала «Газете.Ru» психолог, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина, это не совсем так.

«В этом утверждении есть значительная доля истины, однако оно является сильным упрощением сложного социально-психологического механизма. Мы действительно невольно перенимаем нормы, ценности и модели поведения той группы, с которой интенсивно общаемся. Это явление известно как социальное научение и влияние референтной группы. Окружая себя людьми, которые воспринимают финансовый успех как норму, человек может снизить свои психологические барьеры, такие как страх успеха или убежденность в том, что «деньги – это зло», – объяснила психолог.

Ключевой нюанс, который упускают коучи, заключается в том, что простое физическое нахождение в среде состоятельных людей без внутренней работы и взаимного интереса малоэффективно.

«Если человек пытается искусственно встроиться в чуждый для себя круг общения, не предлагая ничего ценного – ни своих знаний, ни связей, ни искренней симпатии, – это скорее вызовет когнитивный диссонанс и чувство неполноценности. Психологически здоровой эту стратегию можно назвать только тогда, когда речь идет о естественном расширении круга контактов благодаря собственному профессиональному и личностному росту. Вы растете, и ваше окружение закономерно меняется вместе с вами. Более того, существует серьезный риск «эффекта самозванца», когда человек, не чувствуя себя «на своем месте», испытывает хронический стресс и тревогу. Вместо мотивации это может породить низкую самооценку», – объяснила специалист.

По словам Шпагиной, ставить во главу угла лишь смену окружения – значит игнорировать важность внутренних изменений.