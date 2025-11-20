Что такое ипповенция и как она помогает от тревожности

В наше время люди все чаще обращаются к психологам за помощью. Найти квалифицированного специалиста может быть непросто, но он может обладать самыми разными качествами.

Психолог Светлана Сотникова рассказала, что её метод работы с лошадьми отличается от иппотерапии.

В интервью Тульской службе новостей она пояснила, что иппотерапия — это вид лечебной физкультуры, который применяется при нарушениях координации движений, мышечных спазмах и болях. Ипповенция, в свою очередь, направлена на работу с такими состояниями, как стресс, тревожность и депрессия. Этот метод также способствует сплочению коллективов и решению деловых вопросов в рамках тимбилдинговых программ. Взаимодействие с животными помогает расслабиться и учит лучше понимать окружающих.

Светлана отметила, что работа с жеребцами в ипповенции особенно сложна, так как они обладают очень живым характером. Многие специалисты предпочитают избегать таких животных.

Эта судьба постигла и жеребца по кличке Пончик. Его бывшие хозяева не смогли справиться с его характером, и он оказался на ферме. Благодаря физическим нагрузкам, правильному направлению движения и умственной работе Пончик стал послушным и управляемым животным. Теперь он активно участвует в ипповенции, как отметила Сотникова.