Психиатр счел цифровую среду опасной для человечества

Урбанизация вызывает негативные эмоции: ненависть, агрессию и стресс. Это ставит цивилизацию перед «экзистенциальным вызовом». Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Роман Сулейманов.

«Количество браков снижается каждый год, а количество разводов растёт в России. Это отражает динамику, которая есть в мире. Причин много. С одной стороны, это растущая урбанизация, города, особенно мегаполисы, — это эпицентры ненависти, агрессии, стресса. Здесь накапливается усталость, раздражительность, общаться приходится намного больше, чем исторически люди общались. С каждым годом во всём мире процент городского населения растёт, уровень жизни растёт, коммуникация нарастает. Отсюда невротизация, психопатизация. Это укладывается в общий тренд, что чем более развито общество, тем меньше браков и больше одиноких людей. Раньше общаться было не с кем, чтобы получить какую-то информацию необходимо было двигаться, пойти куда-то. В своей квартире человек страдал от дефицита информации. Сейчас человек может жить в интернете. Можно сказать, что человечество стоит перед экзистенциальным вызовом. Угроза его существования — это цифровая среда, потому что всё, что необходимо для жизни, человек может получить, не выходя из дома».

Ранее журнал The Economist написал, что количество одиноких людей в мире за восемь лет выросло как минимум на 100 млн. Отмечается, что тенденция наблюдается в большинстве развитых стран. Анализ 30 наиболее богатых государств показал, что в 26 из них с 2010 года увеличилась доля людей, живущих без пары. Публикация связывает тенденцию с возросшей экономической независимостью женщин и снижением общественного давления из-за необходимости брака.