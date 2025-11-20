Психолог объяснил, почему ноябрьская грусть может быть полезной

В ноябре, когда золотая осень уже позади, многие сталкиваются с осенней хандрой: энергии становится меньше, дела даются труднее, настроение ухудшается. Как рассказал клинический психолог Григорий Мисютин в беседе с Daily Moscow, речь идет о естественной паузе, помогающей организму перестроиться.

«Меньше света — меньше серотонина. Организм экономит энергию и сохраняет ресурсы. Лето и начало осени обычно являются активными периодами, поэтому в ноябре приходит время переварить опыт. Осенняя грусть помогает поставить точки, закрыть циклы, сделать выбор, будучи честным с собой. Психика включает замедление, которое человек может игнорировать в активные месяцы», — объяснил специалист.

По словам психолога Мисютина, нормальная осенняя хандра характеризуется следующими проявлениями: замедление, нежелание участвовать в шумных активностях, легкая усталость при сохранении работоспособности, тяга к теплу и уюту, появление размышлений о важном. К тревожным признакам относится стойкое снижение настроение больше трех недель, резкая потеря интереса ко всему, проблемы со сном и аппетитом, ухудшение работоспособности.