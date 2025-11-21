Психологи объяснили тягу к экстремальным хобби

Опасные виды хобби, такие как альпинизм или путешествия в незнакомой местности, могут не только повышать уровень риска, но и приносить особое удовлетворение. Новое исследование, провеленное под руководством профессора маркетинга Кристофера Ньюмана из Университета Миссисипи, объясняет, почему экстремальные занятия так привлекательны для людей — и почему старая поговорка «большой риск приносит большую награду» имеет психологическую основу. Исследование опубликовано в Psychology & Marketing.

На написание статьи Ньюмана дохновило собственное восхождение на вершину горы Рейнир — одной из наиболее сложных для альпинизма в США. Во время пятидневной экспедиции с группой Ньюман наблюдал за 21 альпинистом и обсуждал с ними их мотивацию. Позже команда провела подробные интервью с восемью участниками, чтобы понять, почему люди выбирают риск.

Эта работа ориентирована на качественный, а не количественный анализ. Ученые использовали теорию управления страхом, согласно которой экстремальные виды активности помогают людям справляться с осознанием собственной смертности.

Оказалось, что альпинисты стремятся не к адреналину как таковому, а к ощущению контроля, компетентности и личностного роста. По словам Ньюмана, удовлетворение приносят подготовка, командная работа и умелое управление риском. Осознание смертности делает опыт значимее, а принадлежность к сообществу альпинистов укрепляет идентичность и самооценку.

«Многие экстремалы идут на риск не ради опасности, а ради того, чтобы показать, что способны ее преодолеть», — отмечает он.

Исследование также показывает, что занятия, связанные с реальными угрозами, могут мотивировать людей укреплять социальные связи и глубже ценить жизнь. Такой подход, считают ученые, может помочь лучше понимать и другие решения — от покупки снаряжения до подготовки к важным событиям.

По словам авторов, результаты полезны и для индустрии приключенческого туризма: операторы могут учитывать психологическую ценность подготовки и «ритуалов» перед событием.