Почему SHAMAN после свадьбы изменил отношение к обручальным кольцам

Во время предыдущего брака певец SHAMAN (Ярослав Дронов) не носил обручальное кольцо, не скрывая, что не видит в этом смысла. «А в этом суть брака, чтобы носить кольцо?» — задевался он вопросом. Однако после свадьбы с Екатериной Мизулиной взгляды артиста изменились: теперь Дронов выходит в свет с украшением на безымянном пальце правой руки. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский заявил, что решение певца является осознанным: обручальное кольцо помогает публичному человеку поддерживать статус.

«Когда Ярослав только начинал карьеру, он действовал так, как поступают все – не светил личную жизнь. В начале пути никто не покупает вокал — поют хорошо многие. Покупают образ. Несемейный артист всегда воспринимается публикой более свободным, более романтизированным, более доступным для поклонниц. Новеньких исполнителей выбирают с прицелом для себя, поэтому они часто скрывают семейный статус — это часть индустрии, а не личного отношения к браку. Даже если человек в начале карьеры уже женат, отсутствие кольца — скорее элемент профессионального позиционирования. Начинающий певец работает на расширение аудитории, и кольцо только отпугнёт поклонниц», — высказался психолог.

По словам Станислава, сейчас у Ярослава другой статус. Он и его жена — знаковые фигуры. Их союз обсуждали, а свадьбу сопровождали камеры, и неудивительно, что украшение на безымянном пальце стало для публики частью образа, который «должен быть видимым». Парадокс публичной жизни в том, что там, где для обычных людей кольцо — просто знак семейной принадлежности и взрослости, для знаменитости оно превращается в элемент имиджа.