Названо лучшее время дня для секса в пожилом возрасте

В пожилом возрасте можно заново открыть для себя удовольствия секса, рассказал эндокринолог Майк Кочсис. Врача цитирует издание Metro.

© Lenta.ru

По словам Кочсиса, люди старше 60 лет уже меньше переживают о детях и работе, поэтому их сексуальная жизнь может быть более насыщенной, чем у молодых людей. Кроме того, у женщин в этом возрасте уже нет гормональных колебаний в течение месяца, что снижает уровень стресса и, как следствие, может усиливать сексуальное желание.

Сексолог Эйприл Мария добавила, что для людей старше 60 лет идеальным временем для секса является вторая половина дня и ранние вечера, когда расслабиться проще.

«Главное — это замедлиться и начать искать новые способы получения удовольствия вне рамок социальной нормы», — призвала она.

Ранее сексолог Барбара Бастос рассказала женщинам о пользе доминирования над партнером во время секса. По ее словам, инициатива в постели помогает освободиться от страхов и установок.