Выросшие дети секс-работниц рассказали о своем опыте

Выросшие дети секс-работниц рассказали, как этот опыт повлиял на их жизнь. Своими историями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Одна из женщин рассказала, что им с братьями и сестрами рано пришлось повзрослеть, однако все они в итоге выросли достойными людьми.

«Моя мать торговала собой за наркотики. Мне до сих пор трудно налаживать отношения с мужчинами — в детстве вокруг было слишком много «дядей». Забавный факт: в молодости я работала в полиции. Мои коллеги были старше меня на 15 лет, мне был 21 год. Они вспоминали, как несколько раз арестовывали мою мать на трассе. Довольно сюрреалистично» — NihilistPorcupine99, пользовательница Reddit

Другая посетовала, что мать пристрастила ее к такому же образу жизни.

«Моя мать была проституткой и прыгала от мужчины к мужчине. Забеременела она от моего отца обманом. Ходят слухи, что мать подставила его, когда он отказался на ней жениться. В итоге его застрелил полицейский, когда мне был год. Она научила меня жить за счет мужчин. Я всегда ненавидела эту часть себя, потому что она досталась мне от нее, но успешно работала стриптизершей в течение 13 лет, хотя получила два высших образования и пять лет управляла небольшим бизнесом» — Petitepiranha, пользовательница Reddit

Еще один пользователь признался, что до сих пор ненавидит мать за то, что она заставила его испытывать.

«Моя мать была стриптизершей и проституткой. Иногда я ненавижу ее за это. Отстой, когда твои родители делают что-то, заставляющее тебя чувствовать себя ужасно из-за всего, что они тебе покупают. Трудно быть 10-летним или 12-летним и знать все это. Так что не думаю, что люди с детьми должны идти в секс-работу. Они не понимают, что чувствуют их дети» — Ryandubyah, пользователь Reddit

