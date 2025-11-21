Эксперты объяснили, почему нам трудно оторваться от социальных сетей

Со временем человек оказывается в информационной ловушке. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества провели исследование и выяснили, что на самом деле удерживает наше внимание в социальных сетях.

По данным аналитиков, со временем формируется «эхо-камера», где пользователю демонстрируется только интересный ему контент. Это снижает уровень критического восприятия информации и затрудняет выход из социальных сетей.

Кроме того, многие пользователи оказываются под действием эффекта FOMO. Это страх упустить важное, который дополнительно стимулирует регулярные проверки ленты и уведомлений.