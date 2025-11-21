Психолог посоветовал простой и милый способ побороть стресс

Просмотр видео с кошками и собаками снижает уровень гормона стресса – кортизола. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила психолог Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования Российской Федерации ФГБОУ ВО МГППУ Мария Аганина.

© Unsplash

«Исследования подтверждают, что видео с кошками и собаками действительно могут оказывать положительное влияние на эмоциональное состояние человека и снимать психологическое напряжение. Смешные движения животных, милые мордашки, их дружелюбное поведение и естественная непредсказуемость вызывают у зрителя улыбку и запускают выработку такого гормона, как эндорфин (гормонов удовольствия)», – сказала Аганина.

Она отметила, что в современном ритме жизни, работы и учебы, мозг иногда нуждается в короткой передышке.

«Просмотр смешных и милых сцен с животными позволяет сделать "эмоциональную паузу" и снизить накопленное напряжение, преодолеть чувство одиночества и тоски, а также активировать позитивные ассоциации и прошлый приятный опыт», – уточнила Аганина.

Она добавила, что эффект от подобных видео усиливается, если зритель имеет положительный опыт общения с животными в реальной жизни. Так, знакомые жесты, повадки и звуки вызывают приятные ассоциации и усиливают приятные чувства.