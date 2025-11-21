Названы пять способов преодоления неуверенности в себе

Психолог Игонина: Для уверенности в себе меняйте установки на позитивные
Когда жизнь и работа перестают приносить удовлетворение, многие понимают, что пришло время что-то менять. Но чаще всего неизвестность пугает: вдруг новая работа окажется непосильной, а одиночество — хуже прежних отношений. Специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина рассказала "РГ", почему возникает страх и как обрести уверенность в своих силах.
Прежде чем преодолевать неуверенность и страх перед новым, необходимо определить причину этих чувств.
- Негативный опыт в прошлом. В том числе и особенности воспитания, когда ребенка чаще критикуют, чем хвалят, а также предрекают неудачи.
- Завышенные требования к себе, склонность к перфекционизму. Иногда такие черты также зависят от требований, предъявляемых семьей или обществом.
- Дефицит знаний и опыта. Человек может сознавать отсутствие нужных навыков или просто не представлять, как действовать.
- Склонность сравнивать себя с другими. Как правило, сравнение идет с теми, кто намного успешнее или кажутся таковыми: публичные личности, блогеры.
- Внутренние барьеры и установки. Это и заниженная самооценка, и обесценивание собственных достижений, а также привычка критиковать себя по любому поводу.
- Страх перед неопределенностью. Как правило, это та самая "зона комфорта", которую не хочется терять ради негарантированного результата.
- Влияние окружения и страх осуждения. Нередко мечты и планы резко критикуют родственники, друзья или партнер, а их результаты — общество.
- Влияние биологических и генетических особенностей. Склонность к неуверенности и тревожности имеет генетическую предрасположенность. А тенденции к постоянному беспокойству перед новыми ситуациями у некоторых обусловлены особенностями нервной системы.
- Боишься? Значит, повзрослел. Испытывать страх перед новыми вызовами естественно, именно в такие моменты мы растем и развиваемся. Страх перемен — своего рода точка роста, потому что, испытывая его в периоды принятия решений, мы активируем скрытые ресурсы, расширяем границы своих возможностей, развиваем адаптивность, познаем себя, повышаем самооценку и оцениваем свой потенциал. Зрелость заключается не в избавлении от всех страхов, а в умении действовать в случае их наличия.
Избавление от страха перед изменениями и обретение уверенности требует осознанности и терпения. Специалист назвала пять принципов, помогающих значительно облегчить работу над собой.
- Ставьте реалистичные цели и двигайтесь к ним постепенно. Даже если цель особенно желанна, максимально объективно оцените свои возможности и шансы. Всегда лучше разбивать большую задачу на этапы, действовать шаг за шагом. Победа на каждой ступени укрепляет веру в себя, мотивирует и уменьшает страхи. Обязательно хвалите себя за уже достигнутое.
- Вспоминайте и анализируйте успехи и "прорывы" прошлого. Наверняка в жизни были ситуации, когда вы действовали без опасения за итоги, были уверены в своих силах и получали то, о чем и не мечталось. Почему так происходило и какие обстоятельства помогли? В деталях вспомните свои эмоции тех моментов и наполнитесь ими.
- Развивайте навыки, приобретайте новые знания и умения. Для того чтобы получить то, чего никогда не было, надо сделать то, что никогда не делал. В этом случае обойтись без пополнения интеллектуального или практического багажа не получится. Особое внимание уделяйте той информации, которая упростит перемены.
- Работайте с негативными мыслями, сомнениями и убеждениями. Научитесь менять категорично-негативные установки на обнадеживающие и позитивные. Вместо привычных мыслей в духе "Я точно не смогу" пусть будет фраза "Хотя это и будет сложно, я справлюсь!". Применяйте технику аффирмаций. А еще учитесь отличать обоснованные опасения от иррациональных.
- Заручитесь поддержкой близких и вдохновляйтесь чужим опытом. Признаваться родным и друзьям в том, что боитесь не справиться, — порой это отличный вариант обретения уверенности в себе. Нередко близкие знают о наших способностях гораздо больше, чем мы сами. Изучайте истории успеха других людей — читайте биографии "великих" и расспрашивайте своих родителей. Представляйте то, как вы справляетесь с возникающими преградами, и сами изменения, которые наступят после достижения того, что когда-то казалось несбыточным.
Справка «РГ»
Бесплатная психологическая поддержка доступна по круглосуточному телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) или 8 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.