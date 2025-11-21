Названы пять способов преодоления неуверенности в себе

Когда жизнь и работа перестают приносить удовлетворение, многие понимают, что пришло время что-то менять. Но чаще всего неизвестность пугает: вдруг новая работа окажется непосильной, а одиночество — хуже прежних отношений. Специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина рассказала "РГ", почему возникает страх и как обрести уверенность в своих силах.

Прежде чем преодолевать неуверенность и страх перед новым, необходимо определить причину этих чувств.

Завышенные требования к себе, склонность к перфекционизму. Иногда такие черты также зависят от требований, предъявляемых семьей или обществом.

Боишься? Значит, повзрослел. Испытывать страх перед новыми вызовами естественно, именно в такие моменты мы растем и развиваемся. Страх перемен — своего рода точка роста, потому что, испытывая его в периоды принятия решений, мы активируем скрытые ресурсы, расширяем границы своих возможностей, развиваем адаптивность, познаем себя, повышаем самооценку и оцениваем свой потенциал. Зрелость заключается не в избавлении от всех страхов, а в умении действовать в случае их наличия.

Избавление от страха перед изменениями и обретение уверенности требует осознанности и терпения. Специалист назвала пять принципов, помогающих значительно облегчить работу над собой.

Ставьте реалистичные цели и двигайтесь к ним постепенно. Даже если цель особенно желанна, максимально объективно оцените свои возможности и шансы. Всегда лучше разбивать большую задачу на этапы, действовать шаг за шагом. Победа на каждой ступени укрепляет веру в себя, мотивирует и уменьшает страхи. Обязательно хвалите себя за уже достигнутое. Вспоминайте и анализируйте успехи и "прорывы" прошлого. Наверняка в жизни были ситуации, когда вы действовали без опасения за итоги, были уверены в своих силах и получали то, о чем и не мечталось. Почему так происходило и какие обстоятельства помогли? В деталях вспомните свои эмоции тех моментов и наполнитесь ими. Развивайте навыки, приобретайте новые знания и умения. Для того чтобы получить то, чего никогда не было, надо сделать то, что никогда не делал. В этом случае обойтись без пополнения интеллектуального или практического багажа не получится. Особое внимание уделяйте той информации, которая упростит перемены. Работайте с негативными мыслями, сомнениями и убеждениями. Научитесь менять категорично-негативные установки на обнадеживающие и позитивные. Вместо привычных мыслей в духе "Я точно не смогу" пусть будет фраза "Хотя это и будет сложно, я справлюсь!". Применяйте технику аффирмаций. А еще учитесь отличать обоснованные опасения от иррациональных. Заручитесь поддержкой близких и вдохновляйтесь чужим опытом. Признаваться родным и друзьям в том, что боитесь не справиться, — порой это отличный вариант обретения уверенности в себе. Нередко близкие знают о наших способностях гораздо больше, чем мы сами. Изучайте истории успеха других людей — читайте биографии "великих" и расспрашивайте своих родителей. Представляйте то, как вы справляетесь с возникающими преградами, и сами изменения, которые наступят после достижения того, что когда-то казалось несбыточным.

Бесплатная психологическая поддержка доступна по круглосуточному телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) или 8 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.