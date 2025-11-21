Семь признаков неискренних собеседников в онлайн-знакомствах

Сервис знакомств Teamo опубликовал рекомендации о том, как распознать неискренних собеседников в онлайн-общении.

По словам психолога сервиса Татьяны Любиной, многие пользователи стремятся выглядеть лучше, чем они есть, однако иногда за выверенными профилями скрываются люди, поддерживающие вымышленный образ и использующие манипулятивные техники.

Эксперт отмечает: если в диалоге появляется ощущение несостыковок, чрезмерной идеальности или эмоционального диссонанса, это повод внимательно присмотреться к поведению собеседника.

Любина приводит семь признаков, по которым можно понять, что человек играет роль. Среди них — расхождения между словами и действиями, жёсткий контроль формата общения, неестественные или резкие эмоциональные реакции, постоянные нестыковки в рассказах о себе, комплименты, адресованные не реальному человеку, а абстрактному образу.

Также настораживать должны общие, «стерильные» ответы без конкретики и неизменный стиль общения, который не меняется независимо от обстоятельств.

Психолог отмечает, что большинство таких моделей поведения проявляется тогда, когда собеседник стремится удержать контроль над ситуацией или произвести заранее спланированное впечатление.

В этих случаях попытка задать уточняющий вопрос, обсудить детали или слегка изменить дистанцию часто приводит к раздражению или исчезновению человека, что указывает на отсутствие искреннего интереса.

По словам Любиной, один или два подобных сигнала ещё не являются показателем проблем, однако если совпадает четыре–пять признаков и больше, велика вероятность, что пользователь сталкивается не с реальным человеком, а с «отрепетированным персонажем».

Эксперт рекомендует не игнорировать собственную интуицию и прекращать общение, если оно вызывает дискомфорт.