Психолог предупредил о негативных последствиях длительного отчаяния

Долгое пребывание в таком состоянии опасно для здоровья.

В подобной ситуации человеку необходима профессиональная помощь. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Очень часто, если мы неправильно их проживаем, являются разрушительными такие эмоции, как страх, злость, обида, вина, отчаяние. Состояние отчаяния по статистике в 99% случаев приводит к обострению какого-то заболевания. Отчаяние — это длительное страдание. Когда человек страдает длительно, то у него создаётся ощущение, что он из этих страданий никогда не сможет выйти. Это состояние отчаяния приводит к высокому проценту, что человек потом заболеет. Это состояние неестественное для человека, для его здоровья, для его тела. Находясь в отчаянии, вы можете не почувствовать сигналов тела. Если оно где-то болит, разрушается, то вы этого не почувствуете, поэтому вам нужна помощь. И помощь желательно профессиональная».

Ранее Соловьёва подчеркнула важность проживания эмоций. В противном случае за ними последуют искажённые мысли, отметила она.