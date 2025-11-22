20 лучших поз для секса: описания и иллюстрации

Исследования показывают, что регулярный секс снижает давление, улучшает настроение и укрепляет связь между партнерами. И выбор поз при этом немаловажен: так, чешское исследование продемонстрировало, что в большей степени от позы зависит вероятность женского оргазма. В статье «Ленты.ру» — список 20 лучших поз для секса, которые вдохновят вас и направят к новому уровню близости и удовольствия.

Позы для романтического секса

Миссионерская

Женщина ложится на спину, мужчина располагается сверху, опираясь на согнутые в локтях руки или предплечья. Колени обоих могут быть слегка согнутыми для устойчивости.

Плюсы:

максимальный зрительный контакт;

возможность варьировать ритм и контролировать глубину через сведение ног;

комфортный вариант для нежного начала;

легко добавить поцелуи в шею, губы и просто мягкие прикосновения.

Минусы:

при разнице роста может быть неудачный угол входа;

мужчина устает при долгом удержании корпуса;

у верхнего партнера присутствует нагрузка на плечи и запястья при слабом тонусе рук.

На боку лицом к лицу

Партнеры прижаты корпусами, лица близко, колени слегка согнуты.

Плюсы:

позволяет лучше изучить друг друга через дыхание и близкий контакт тел;

дает расслабление телу и возможность почувствовать безопасность;

подходит для медленного ритма и интимных разговоров.

Минусы:

ограниченный угол движения;

неудобно на слишком мягкой поверхности;

при сильной жаре возможен перегрев из-за плотного соприкосновения тел.

Лежа на краю кровати

Женщина лежит на спине ближе к краю, ноги могут быть согнуты, партнер стоит у кровати, держа ее за бедра.

Плюсы:

устойчивое положение для мужчины;

хорошая видимость сигналов тела;

возможность легко менять угол входа и контролировать глубину.

Минусы:

требует правильной высоты кровати — при слишком низкой кровати может быть неудобен наклон спины;

у нижнего партнера возможна излишняя нагрузка на шею при длительной фиксации.

Ложки

Оба партнера лежат на боку, мужчина обнимает женщину сзади, колени слегка согнуты, тела плотно соприкасаются.

Плюсы:

создает чувство защищенности;

удобно для мягких движений;

легко комбинировать с поцелуями в шею и прикосновениями к интимным зонам.

Минусы:

ограниченный угол;

низкая скорость;

партнерша может ощущать давление на плечо.

Позы, чтобы добавить страсти

Догги-стайл

Женщина становится на четвереньки, корпус прямой, согнутые в локтях руки служат опорой. Мужчина сзади на коленях.

Плюсы:

глубокое проникновение, обеспечивающее сильные стимулы;

высокий контроль темпа;

возможность удобно варьировать угол таза.

Минусы:

отсутствие зрительного контакта;

нагрузка на колени и запястья;

может быть неудобно на мягких поверхностях.

Стоя лицом к стене

Женщина стоит, слегка наклоняется вперед и кладет ладони на стену, партнер позади, его корпус выпрямлен.

Плюсы:

динамичная, страстная поза;

простая регулировка угла таза;

подходит для коротких энергичных эпизодов.

Минусы:

требует устойчивой опоры;

при длительном стоянии возможна нагрузка на поясницу;

не подходит при головокружении или гипотонии.

Наездница

Женщина садится сверху на партнера лицом к нему, корпус выпрямлен, руки на груди или бедрах мужчины.

Плюсы:

полная свобода ритма, женщина может легко контролировать глубину;

отличный вариант, чтобы внести новые ощущения женского доминирования.

Минусы:

быстрая усталость ног у женщины при слабой подготовке;

нагрузка на колени;

требует навыка держать равновесие при активных движениях.

На стуле

Мужчина садится на устойчивый стул без подлокотников, женщина сверху лицом к нему, обнимает его ногами и держится за плечи.

Плюсы:

плотный контакт;

можно смотреть друг другу в глаза;

подходит для пар разного роста.

Минусы:

нужен устойчивый стул;

при слишком высоком сиденье ногам партнерши может быть неудобно;

не подходит при проблемах с коленями.

Позы, способствующие близости

Лотос

Мужчина сидит скрестив ноги, женщина сверху, лицом к нему, обнимает ногами и руками, лбы могут соприкасаться.

Плюсы:

максимальная эмоциональная близость;

контакт тел по всей длине.

Минусы:

требует растяжки тазобедренных суставов;

быстро затекают ноги при длительной фиксации.

Поза «колени к груди»

Женщина ложится на спину, подтягивает согнутые колени к груди, партнер сверху на коленях, ладони на ее бедрах.

Плюсы:

усиливает чувство близости;

помогает контролировать глубину;

легко варьировать угол таза.

Минусы:

требует осторожности при ограниченной подвижности суставов и при старых травмах коленей.

Поза «венская устрица»

Женщина поднимает ноги вверх и забрасывает их к голове, мужчина располагается сверху.

Плюсы:

интенсивная стимуляция;

хороша для растянутых мышц таза.

Минусы:

высокая нагрузка на поясницу;

требуется гибкость и аккуратность;

не рекомендуется при болях в спине.

Сидя на краю кровати

Мужчина сидит на краю кровати, партнерша сверху лицом к нему, обнимает партнера ногами и держится за его плечи.

Плюсы:

равновесие и контакт глаз;

телесная устойчивость;

легко регулировать угол таза.

Минусы:

край кровати должен быть прочным;

если ноги женщины разведены узко, возможен дискомфорт спины.

Позы для усиления удовольствия

Обратная наездница

Женщина располагается сверху, к мужчине спиной, корпус слегка наклонен вперед, ладони на его ногах.

Плюсы:

женщина может сама контролировать глубину;

есть возможность быстро менять темп.

Минусы:

отсутствие зрительного контакта;

нагрузка на поясницу у партнерши.

Ленивый догги-стайл

Женщина лежит на животе, таз слегка приподнят, мужчина сверху, опора на колени.

Плюсы:

мягкая вариация классики;

меньше нагрузки на руки;

подходящая поза для расслабленного ритма.

Минусы:

ограничена свобода движений;

не подходит при болях в спине.

Поза бабочки

Женщина лежит на спине у края кровати, согнутые ноги разведены, мужчина между ее ног на коленях.

Плюсы:

мужчине удобно контролировать глубину;

можно сохранять визуальный контакт;

легко добавить прикосновения к телу и интимным зонам женщины.

Минусы:

важно подобрать высоту кровати — при низком уровне возможна нагрузка на шею партнерши.

Поза с поднятыми ногами

Женщина ложится на спину, поднимает ноги и кладет ноги на плечи мужчины, руки вдоль тела.

Плюсы:

создает глубокое проникновение, обеспечивающего интенсивную стимуляцию;

легко регулировать темп.

Минусы:

напряжение задней поверхности женских бедер;

требует аккуратности при ограниченной гибкости.

Экспериментальные позы

Поза 69

Партнеры располагаются горизонтально, головами в противоположные стороны, один лежит на спине, другой сверху, опора на локти.

Плюсы:

ощущение равноправия;

полная синхронность движений;

взаимное оральное удовольствие.

Минусы:

требует координации дыхания;

может быть сложно расслабиться и сосредоточиться на собственных ощущениях.

Поза «качели»

Мужчина стоит, партнерша обвивает его ногами, спиной опирается о стену или держится за шею партнера.

Плюсы:

динамичная поза, помогает внести в интимную жизнь новые ощущения.

Минусы:

требует от мужчины силы рук и корпуса;

присутствует риск потери равновесия, если практиковать на скользком полу.

Поза «противоположность»

Мужчина встает на колени спиной к партнерше; она лежит на спине между его ног и забрасывает ноги на его спину и плечи.

Плюсы:

нестандартный угол и ракурс — вариант позы, которая точно добавит разнообразия в секс;

позволяет погрузиться в удовольствие еще глубже.

Минусы:

требует внимательности к коленям;

непривычная амплитуда движений.

Поза «колесо» (вариация мостика)

Женщина становится в положение «мостика», ладони и стопы на полу, спина дугой; мужчина встает на прямых ногах между ее ног, руками поддерживает ее талию.

Плюсы:

эффектная, пластичная композиция;

подходит для пар с хорошей растяжкой;

символизирует доверие и открытость.

Минусы:

требует гибкости спины и плеч партнерши;

выход из этой позы должен быть плавным, без рывков.

Небольшая памятка безопасности

Всегда начинайте с медленного темпа, особенно в такой позе, где угол для вас непривычен;

При нагрузке на колени всегда используйте мягкую опору;

Если планируете вариации миссионерской позы, добавляйте подушки/валики для поддержания поясницы.

И помните: самое важное в сексе — не техника и не разнообразие поз, а то, что происходит между двумя людьми. Настоящее удовольствие рождается там, где есть доверие, открытость и способность говорить о своих желаниях без страха быть осужденным.

Именно коммуникация помогает понять, что приносит радость партнеру, как и от чего меняется его настроение, где начинается и заканчивается его комфорт. Когда связь между мужчиной и женщиной становится честной и глубокой, даже самые привычные прикосновения приносят новые ощущения — в них появляется тепло, которое невозможно заменить ни одной специальной методикой.