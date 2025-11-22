Топ-20 лучших поз для секса: описания и иллюстрации

Исследования показывают, что регулярный секс снижает давление, улучшает настроение и укрепляет связь между партнерами. И выбор поз при этом немаловажен: так, чешское исследование продемонстрировало, что в большей степени от позы зависит вероятность женского оргазма. В статье «Ленты.ру» — список 20 лучших поз для секса, которые вдохновят вас и направят к новому уровню близости и удовольствия.

Позы для романтического секса

Миссионерская

Женщина ложится на спину, мужчина располагается сверху, опираясь на согнутые в локтях руки или предплечья. Колени обоих могут быть слегка согнутыми для устойчивости.

Плюсы:

  • максимальный зрительный контакт;
  • возможность варьировать ритм и контролировать глубину через сведение ног;
  • комфортный вариант для нежного начала;
  • легко добавить поцелуи в шею, губы и просто мягкие прикосновения.

Минусы:

  • при разнице роста может быть неудачный угол входа;
  • мужчина устает при долгом удержании корпуса;
  • у верхнего партнера присутствует нагрузка на плечи и запястья при слабом тонусе рук.

На боку лицом к лицу

Партнеры прижаты корпусами, лица близко, колени слегка согнуты.

Плюсы:

  • позволяет лучше изучить друг друга через дыхание и близкий контакт тел;
  • дает расслабление телу и возможность почувствовать безопасность;
  • подходит для медленного ритма и интимных разговоров.

Минусы:

  • ограниченный угол движения;
  • неудобно на слишком мягкой поверхности;
  • при сильной жаре возможен перегрев из-за плотного соприкосновения тел.

Лежа на краю кровати

Женщина лежит на спине ближе к краю, ноги могут быть согнуты, партнер стоит у кровати, держа ее за бедра.

Плюсы:

  • устойчивое положение для мужчины;
  • хорошая видимость сигналов тела;
  • возможность легко менять угол входа и контролировать глубину.

Минусы:

  • требует правильной высоты кровати — при слишком низкой кровати может быть неудобен наклон спины;
  • у нижнего партнера возможна излишняя нагрузка на шею при длительной фиксации.

Ложки

Оба партнера лежат на боку, мужчина обнимает женщину сзади, колени слегка согнуты, тела плотно соприкасаются.

Плюсы:

  • создает чувство защищенности;
  • удобно для мягких движений;
  • легко комбинировать с поцелуями в шею и прикосновениями к интимным зонам.

Минусы:

  • ограниченный угол;
  • низкая скорость;
  • партнерша может ощущать давление на плечо.

Позы, чтобы добавить страсти

Догги-стайл

Женщина становится на четвереньки, корпус прямой, согнутые в локтях руки служат опорой. Мужчина сзади на коленях.

Плюсы:

  • глубокое проникновение, обеспечивающее сильные стимулы;
  • высокий контроль темпа;
  • возможность удобно варьировать угол таза.

Минусы:

  • отсутствие зрительного контакта;
  • нагрузка на колени и запястья;
  • может быть неудобно на мягких поверхностях.

Стоя лицом к стене

Женщина стоит, слегка наклоняется вперед и кладет ладони на стену, партнер позади, его корпус выпрямлен.

Плюсы:

  • динамичная, страстная поза;
  • простая регулировка угла таза;
  • подходит для коротких энергичных эпизодов.

Минусы:

  • требует устойчивой опоры;
  • при длительном стоянии возможна нагрузка на поясницу;
  • не подходит при головокружении или гипотонии.

Наездница

Женщина садится сверху на партнера лицом к нему, корпус выпрямлен, руки на груди или бедрах мужчины.

Плюсы:

  • полная свобода ритма, женщина может легко контролировать глубину;
  • отличный вариант, чтобы внести новые ощущения женского доминирования.

Минусы:

  • быстрая усталость ног у женщины при слабой подготовке;
  • нагрузка на колени;
  • требует навыка держать равновесие при активных движениях.

На стуле

Мужчина садится на устойчивый стул без подлокотников, женщина сверху лицом к нему, обнимает его ногами и держится за плечи.

Плюсы:

  • плотный контакт;
  • можно смотреть друг другу в глаза;
  • подходит для пар разного роста.

Минусы:

  • нужен устойчивый стул;
  • при слишком высоком сиденье ногам партнерши может быть неудобно;
  • не подходит при проблемах с коленями.

Позы, способствующие близости

Лотос

Мужчина сидит скрестив ноги, женщина сверху, лицом к нему, обнимает ногами и руками, лбы могут соприкасаться.

Плюсы:

  • максимальная эмоциональная близость;
  • контакт тел по всей длине.

Минусы:

  • требует растяжки тазобедренных суставов;
  • быстро затекают ноги при длительной фиксации.

Поза «колени к груди»

Женщина ложится на спину, подтягивает согнутые колени к груди, партнер сверху на коленях, ладони на ее бедрах.

Плюсы:

  • усиливает чувство близости;
  • помогает контролировать глубину;
  • легко варьировать угол таза.

Минусы:

  • требует осторожности при ограниченной подвижности суставов и при старых травмах коленей.

Поза «венская устрица»

Женщина поднимает ноги вверх и забрасывает их к голове, мужчина располагается сверху.

Плюсы:

  • интенсивная стимуляция;
  • хороша для растянутых мышц таза.

Минусы:

  • высокая нагрузка на поясницу;
  • требуется гибкость и аккуратность;
  • не рекомендуется при болях в спине.

Сидя на краю кровати

Мужчина сидит на краю кровати, партнерша сверху лицом к нему, обнимает партнера ногами и держится за его плечи.

Плюсы:

  • равновесие и контакт глаз;
  • телесная устойчивость;
  • легко регулировать угол таза.

Минусы:

  • край кровати должен быть прочным;
  • если ноги женщины разведены узко, возможен дискомфорт спины.

Позы для усиления удовольствия

Обратная наездница

Женщина располагается сверху, к мужчине спиной, корпус слегка наклонен вперед, ладони на его ногах.

Плюсы:

  • женщина может сама контролировать глубину;
  • есть возможность быстро менять темп.

Минусы:

  • отсутствие зрительного контакта;
  • нагрузка на поясницу у партнерши.

Ленивый догги-стайл

Женщина лежит на животе, таз слегка приподнят, мужчина сверху, опора на колени.

Плюсы:

  • мягкая вариация классики;
  • меньше нагрузки на руки;
  • подходящая поза для расслабленного ритма.

Минусы:

  • ограничена свобода движений;
  • не подходит при болях в спине.

Поза бабочки

Женщина лежит на спине у края кровати, согнутые ноги разведены, мужчина между ее ног на коленях.

Плюсы:

  • мужчине удобно контролировать глубину;
  • можно сохранять визуальный контакт;
  • легко добавить прикосновения к телу и интимным зонам женщины.

Минусы:

  • важно подобрать высоту кровати — при низком уровне возможна нагрузка на шею партнерши.

Поза с поднятыми ногами

Женщина ложится на спину, поднимает ноги и кладет ноги на плечи мужчины, руки вдоль тела.

Плюсы:

  • создает глубокое проникновение, обеспечивающего интенсивную стимуляцию;
  • легко регулировать темп.

Минусы:

  • напряжение задней поверхности женских бедер;
  • требует аккуратности при ограниченной гибкости.

Экспериментальные позы

Поза 69

Партнеры располагаются горизонтально, головами в противоположные стороны, один лежит на спине, другой сверху, опора на локти.

Плюсы:

  • ощущение равноправия;
  • полная синхронность движений;
  • взаимное оральное удовольствие.

Минусы:

  • требует координации дыхания;
  • может быть сложно расслабиться и сосредоточиться на собственных ощущениях.

Поза «качели»

Мужчина стоит, партнерша обвивает его ногами, спиной опирается о стену или держится за шею партнера.

Плюсы:

  • динамичная поза, помогает внести в интимную жизнь новые ощущения.

Минусы:

  • требует от мужчины силы рук и корпуса;
  • присутствует риск потери равновесия, если практиковать на скользком полу.

Поза «противоположность»

Мужчина встает на колени спиной к партнерше; она лежит на спине между его ног и забрасывает ноги на его спину и плечи.

Плюсы:

  • нестандартный угол и ракурс — вариант позы, которая точно добавит разнообразия в секс;
  • позволяет погрузиться в удовольствие еще глубже.

Минусы:

  • требует внимательности к коленям;
  • непривычная амплитуда движений.

Поза «колесо» (вариация мостика)

Женщина становится в положение «мостика», ладони и стопы на полу, спина дугой; мужчина встает на прямых ногах между ее ног, руками поддерживает ее талию.

Плюсы:

  • эффектная, пластичная композиция;
  • подходит для пар с хорошей растяжкой;
  • символизирует доверие и открытость.

Минусы:

  • требует гибкости спины и плеч партнерши;
  • выход из этой позы должен быть плавным, без рывков.

Небольшая памятка безопасности

  • Всегда начинайте с медленного темпа, особенно в такой позе, где угол для вас непривычен;
  • При нагрузке на колени всегда используйте мягкую опору;
  • Если планируете вариации миссионерской позы, добавляйте подушки/валики для поддержания поясницы.

И помните: самое важное в сексе — не техника и не разнообразие поз, а то, что происходит между двумя людьми. Настоящее удовольствие рождается там, где есть доверие, открытость и способность говорить о своих желаниях без страха быть осужденным.

Именно коммуникация помогает понять, что приносит радость партнеру, как и от чего меняется его настроение, где начинается и заканчивается его комфорт. Когда связь между мужчиной и женщиной становится честной и глубокой, даже самые привычные прикосновения приносят новые ощущения — в них появляется тепло, которое невозможно заменить ни одной специальной методикой.