Что делать, если муж начал бесить

Когда мы выходим замуж или просто впервые вступаем в отношения, мужчина кажется чуть ли не полубогом в человеческом обличьи. И верится, что эта эйфория продлится до золотой свадьбы, но как бы не так. В одно прекрасное утро вы просыпаетесь от звука шлепанья его ног по голому полу или звучные сморкания в ванной и… невольно передергиваетесь.

А дальше больше. Некогда любимый супруг вдруг начинает раздражать каждой мелочью. Какой уж тут интим. Надо думать, как перетерпеть хотя бы совместное пребывание с ним на одной жилплощади. Психолог Вероника Ахметова в беседе с WomanHit объяснила, а есть ли смысл оставаться в таких отношениях или лучше выйти из них и выдохнуть.

А в муже ли дело?

«Первым делом нужно понять, что на самом деле вас раздражает: муж или же вы в целом раздражены, вас бесит весь мир. То есть это ситуативное раздражение или хроническое. Второе — что было вообще последней каплей: немытая посуда или грязные носки — это верхушка айсберга. Проблема может скрыться в недостатке внимания, поддержки, вашей жуткой нагрузке», — говорит эксперт.

Рубить сгоряча и подавать на развод все же не стоит. Для начала делаем разбор полетов внутри себя. Необходимо вернуть себе ресурс, восстановиться. Если внутри все опустошено или выжжено, вы попросту не сможете дать своим близким ни капли любви. Раздражение будет расти как снежный ком. И тогда итог будет печальным.

«Выделите себе 30 минут день только на себя. Чашка кофе, ванна, прогулка, хобби и так далее», — советует психолог.

Без упреков, но с уважением

Говорите о своих чувствах, а не о его поведении. Это золотое правило коммуникации. Вместо того, чтобы сказать «хватит уже щелкать своей дурацкой ручкой», скажите ему «я сегодня очень устала, я чувствую себя очень напряженной, поэтому любые повторяющиеся звуки меня сильно выводят из себя».

Введите правило стоп-слова. Когда вы чувствуете, что эмоции закипают и вы вот-вот сорветесь, договоритесь использовать кодовое слово, любое, которое сможет вас остановить. Оно будет значить «давай сделаем паузу и продолжим разговор позже».

Чтобы лодка не билась о быт

Создавайте новые впечатления. Рутина убивает любые отношения и страсть, поэтому ходите в театр, запишитесь на танцы, вместе готовьте, делайте хоть что-то, что бы вас объединяло и вы проживали новые эмоции. И давно знакомый человек будет открываться для вас в новых красках. Учитесь просить, а не требовать. Мужчины часто не догадываются о казалось бы элементарных вещах. Договаривайтесь, просите о помощи, а не упрекайте или играйте в молчанку.

Пиши пропало

Если же все вышеперечисленное вы уже испробовали или даже не хотите приближаться к партнеру с просьбами и задушевными разговорами, стоит бить тревогу.