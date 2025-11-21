Сексолог опроверг тренд на экономных мужчин

Российские девушки вовсе не отказываются от расточительных мужчин, а пытаются управлять их ресурсами, войдя в отношения, сказала в эфире НСН Юлия Варра.

© РИА Новости

Российские девушки выбирают мужчин, которые готовы тратить на них серьезные деньги, а не держать их «в кубышке», заявила в интервью НСН сексолог Юлия Варра.

Американское издание Vice ранее обнародовало результаты исследования, показавшего, что экономных парней считают самыми сексуальными 44% девушек-миллениалов и 37% зумеров. На этой волне даже появился термин «frugmance» – романтика, основанная на бережливости. При этом расточительность мужчин теперь считается «красным флагом» при создании отношений. Варра подчеркнула, что в России всё наоборот.

«Я не отмечаю перехода россиянок на бережливых, у нас делить обед пополам не принято. Возможно, в Европе иначе, но в России, если мужчина не может пригласить на кофе и покормить в ресторане, как правило, его не выбирают для отношений. Если у мужчины есть ресурсы, которые он тратит неправильно, она считает, что если войдет с ним в отношения, то найдет им иное применение. В любом случае это более привлекательный партнер, чем тот, у кого нет ресурсов, или который их держит в кубышке и никому не дает», — пояснила эксперт.

При этом она отметила, что переучить кутилу или жмота проще всего, когда ему еще нет 30 лет.

«Человека не изменишь на 90%, но на 20-30% вполне реально. Отношение к финансам формируются в родительской семье. Если родители мужчины были очень бережливыми и постоянно ему внушали, что кубышка – это золотое будущее, а без денег ты никто, он старается каждую копеечку откладывать. Или наоборот. Здесь многое зависит от воспитания, а насколько плотно мужчина будет придерживаться этих тенденций, зависит от того, в каком возрасте вы его нашли. Если ему за 50 лет – тут уже никак не переделаешь, 30 – еще туда-сюда, а самый лучший возраст для переделки – до 30 лет. Если девушка его подхватила, то вполне может внушить другие правила», — заключила собеседница НСН.

