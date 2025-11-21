Впервые раскрыта тайна феномена дежавю

Ученые получили первые экспериментальные данные о том, что чувство дежавю может провоцировать ложное ощущение способности предсказать будущее. Если человек обнаруживает в новом месте признаки смутного знакомства, у него возникает субъективное чувство, что он знает, что произойдет дальше, хотя на самом деле предсказать исход он не может. Работа опубликована в журнале Consciousness and Cognition (C&C).

Дежавю десятилетиями привлекает внимание психологов: ситуация кажется знакомой, хотя человек понимает, что видит ее впервые. Одно из типичных сопутствующих ощущений — так называемое «предсказательное чувство»: уверенность, что понятно, как развернется следующий момент. Ранее было известно, что чем сильнее дежавю, тем интенсивнее эта субъективная «способность к предсказанию». Однако оставалось неясным, вызывает ли само ощущение знакомости эту иллюзию или же люди отвечают так из-за ожиданий и социальных стереотипов.

Команда психологов решила проверить эту связь. Ученые разработали серию испытаний в виртуальной реальности, чтобы искусственно усилить или ослабить чувство дежавю и выяснить, приведет ли это к усилению «ощущения предсказания».

В трех экспериментах участники просматривали видео-туры по разным VR-локациям — от боулинг-клубов до школьных кафетериев. Некоторые сцены показывались несколько раз, чтобы создать более прочный след памяти. Позже участникам демонстрировали совершенно новые локации, но часть из них имела идентичную пространственную планировку, что вызывало скрытое чувство дежавю. Видео останавливалось перед поворотом камеры, и участникам предлагали указать, кажется ли сцена знакомой, а затем — куда камера, по их мнению, повернет: влево или вправо.

Результаты во всех трех экспериментах оказались одинаковыми. Чем сильнее была искусственно созданное дежавю — например, если участник трижды видел исходную сцену, — тем выше была вероятность, что он испытает чувство способности предсказать поворот. Это происходило даже тогда, когда реальная точность угадываний не превышала случайного уровня.

Исследователи отметили, что чем крепче след памяти, тем сильнее иллюзия предсказания. Это, по словам авторов, говорит о прямой связи между ощущением дежавю и ложным чувством предсказания будущего.